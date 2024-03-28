В Москве по делу об «участии в ФБК» задержана Антонина Фаворская, снявшая последнее видео с Навальным Четверых ее коллег забрали полицейские, одного избили

Антонина Фаворская во время обыска вечером 27 марта 2024 года SOTAvision

В Москве задержана журналистка и фотограф издания Sotavision Антонина Фаворская. Полицейские задержали ее вечером 27 марта на выходе из спецприемника «Сахарово» в Новой Москве, где она провела 10 суток административного ареста по протоколу о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП). После задержания у Фаворской провели два обыска — по месту фактического проживания и по месту прописки у родителей, после чего увезли на ночной допрос в Следственный комитет. Фаворская фигурирует в уголовном деле об участии в деятельности «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), объявленного российскими властями «экстремистской» организацией. Вероятно, речь идет о части 2 статьи 282.2 УК — участие в деятельности «экстремистской» организации. Фаворскую подозревают в работе на ФБК, сообщила «Новая газета» со ссылкой на источники. После допроса Фаворскую доставили в изолятор временного содержания, на 28 марта назначен новый допрос в СК.

Возле спецприемника задержали фотографа Александру Астахову и журналистку Анастасию Мусатову, которые пришли встречать Фаворскую. Сперва их держали на территории «Сахарово», к ним не пускали адвоката и не называли причину задержания. Как сообщил адвокат Михаил Бирюков, обеих задержанных увезли на допрос в СК, они проходят по делу Фаворской как свидетели. В домах Астаховой и Мусатовой провели обыски, которые завершились около двух-трех часов ночи 28 марта. У Мусатовой в ходе обыска ничего не изъяли, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо». Сын Астаховой, в свою очередь, сообщил, что в ходе обыска изъяли технику. Астахову и Мусатову вызвали на допрос в СК.

Возле дома Фаворской во время обыска задержали еще двух журналистов: Екатерину Аникиевич из Sotavision и Константина Жарова из Rusnews. Жарова, как сообщает Rusnews, избили при задержании. «Избивали ногами, на голову поставили ногу, выворачивали пальцы, издевались, когда я пытался встать, требовали показать рюкзак, якобы там могут быть взрывчатые вещества», — сообщил сам Жаров. Наталья Савоськина, ставшая свидетельницей происходившего, рассказала «ОВД-Инфо», что Жарову также угрожали сексуализированным насилием. Задержанных журналистов доставили в ОВД «Мещанский», Жарову вменяли неповиновение полиции. Позже оба журналиста покинули отдел полиции на машине скорой помощи. Полицейские отпустили их без протоколов и без сопровождения. Журналистов увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Антонина Фаворская освещала суды с участием основателя ФБК Алексея Навального, сообщает Sotavision. Фаворская посещала почти все заседания по искам Навального, которые рассматривали в судах во Владимире и Коврове Владимирской области. За месяц до гибели Навального журналистка ездила в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы подготовить фоторепортаж о поселке Харп и колонии, где находился Навальный. Журналистка сняла 15 февраля последнее видео с Навальным. После похорон Навального в Москве Фаворская почти ежедневно посещала Борисовское кладбище, где делала фотографии и видеозаписи происходившего у могилы политика.

Фаворскую отправили под административный арест после того, как она 17 марта вместе с двумя подругами посетила могилу Навального и возложила там цветы. Фаворскую и двух журналисток (среди них была Анастасия Мусатова) задержали в кафе. Журналистки говорили в суде, что семеро сотрудников правоохранительных органов ворвались в кафе и сразу пошли к ним. Когда Фаворская и Мусатова потянулись к телефонам, чтобы убрать их в карманы, представители силовых органов начали кричать, что съемка запрещена, выбили телефон из рук Мусатовой, а Фаворскую повалили на стол, пишет «Медиазона». По версии полиции, Фаворскую задержали из-за того, что она отказалась предъявить документы, «демонстративно махала руками, хватала за форменное обмундирование, пыталась убежать». Журналистке 18 марта назначили 10 суток административного ареста, которые она отбывала в спецприемнике «Сахарово».

В рамках уголовного дела об «экстремизме» ФБК 27 марта задержали журналистку Rusnews Ольгу Комлеву из Уфы. Как сообщает Rusnews, прежде чем увезти журналистку на допрос, ее попросили взять с собой вещи первой необходимости. Первоначально Комлевой говорили, что ее допросят как свидетеля по «экстремистскому» делу ФБК, а уже в Следственном комитете ей предъявили обвинения, сообщил муж журналистки. Комлеву задержали на 48 часов. Утром 28 марта журналистку увезли в суд.

До запрета структур Алексея Навального в России, отмечает «Радио Свобода», Ольга Комлева работала волонтером в штабе политика в Уфе. В 2021 году активистку оштрафовали за участие в митингах в поддержку Навального. В ходе работы на издание Rusnews Комлева освещала акции протеста, в том числе массовые выступления в Баймаке в январе, произошедшие на фоне приговора активисту Фаилю Алсынову.

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Мосгорсуд в июне 2021 года объявил «экстремистскими» организациями структуры, связанные с Алексеем Навальным, в том числе ФБК и штабы политика. В отношении соратников Навального возбудили уголовные дела об участии в «экстремистском сообществе». Так, Лилию Чанышеву, возглавлявшую штаб Навального в Уфе, посадили на семь с половиной лет по обвинению в «экстремизме». В августе 2023 года Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии по делу об «экстремизме» и отправили в колонию в Харпе в ЯНАО, где политик умер 16 февраля 2024 года.

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