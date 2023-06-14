Лилию Чанышеву, возглавлявшую штаб Навального в Уфе, посадили на 7,5 лет по делу об «экстремизме» Самого Навального менее чем через неделю тоже начнут судить за «экстремизм»

Медуза

Кировский районный суд Уфы приговорил соратницу Навального Лилию Чанышеву к семи с половиной годам лишения свободы. Ее признали виновной в «призывах к экстремизму», «создании экстремистского сообщества» с использованием служебного положения и «создании организации, нарушающей права граждан». Также суд назначил ей 400 тысяч рублей штрафа. Прокуратура просила для Чанышевой 12 лет колонии и штраф 700 тысяч. Процесс проходил в закрытом режиме.

Лилия Чанышева находится под стражей с ноября 2021 года. Она стала первой задержанной в рамках дела о создании «экстремистского сообщества», которое было возбуждено против Навального и его сторонников в сентябре 2021 года, вскоре после признания структур политика «экстремистскими организациями». По версии следствия соратники Навального вели свою деятельность с целью «дестабилизации обстановки в регионах, создания протестного настроения у населения и формирования общественного мнения о необходимости насильственной смены власти». Чанышева в январе 2022 года была внесена Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

Чанышева четыре года возглавляла штаб Навального в Уфе, однако к моменту задержания и ареста уже не имела отношения к структурам политика. Она руководила штабом с 2017 года — для этого она отказалась от успешной карьеры аудитора. Леонид Волков называл Чанышеву «грозой местных жуликов», а Иван Жданов — «ярким региональным политиком». После задержания в ноябре 2021 года муж Чанышевой рассказывал, что с весны того года она не работала в структурах Навального и занималась семейными делами. Штаб Навального в Уфе (как и вся сеть штабов) был распущен в апреле 2021 года — еще до вынесения приговора о признании структур Навального «экстремистскими». Такое решение было принято, чтобы в будущем обезопасить сотрудников штабов от уголовного преследования.

В последнем слове Чанышева назвала свое дело политическим, заявив, что ее как политика преследуют «оппоненты-мужчины [Владимир] Путин и [глава Башкирии Радий] Хабиров». Она отметила, что «при Хабирове в Башкортостане стали нападать на гражданских активистов и защитников природы», а сам глава региона «то и дело пытается продать башкирские памятники природы олигархам, закрывает больницы и недоплачивает врачам, жульничает на госзакупках и заставляет жителей республики переплачивать за ЖКХ». 41-летняя Чанышева попросила судью «поддержать ее как политика, как женщину», чтобы она смогла продолжить бороться с коррупцией в регионе, и «дать ей шанс стать мамой», отметив, что в случае длительного тюремного срока она уже не сможет родить ребенка.

19 июня состоится первое заседание по уголовному делу об «экстремизме» в отношении самого Алексея Навального. Политику вменяют создание «экстремистского сообщества», призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также реабилитацию нацизма. Об этом деле против Навального стало известно в конце 2022 года, когда политик уже сидел в колонии. На ознакомление с материалами дела, насчитывающего 196 томов, политику дали лишь 10 дней. Соратница Навального Кира Ярмыш сообщала, что по делу об «экстремизме» политику грозит до 30 лет лишения свободы. Процесс будет проходить в колонии во Владимирской области, где сидит Навальный. Предполагается, что он будет открытым для прессы.

Подкаст «Что случилось» о деле Лилии Чанышевой

Все эпизоды Говорим о политике из Уфы Лилии Чанышевой. Скоро ее могут приговорить к 12 годам колонии. Ее дело — часть большой кампании против сторонников Навального 00:00 36:40