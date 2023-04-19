Перейти к материалам
новости

«Все будет нормально. Про меня не думай. По крайней мере, точно не беспокойся» Разговор Алексея Навального и Лилии Чанышевой по видеосвязи в суде

3 минуты
Алексей Навальный 19 апреля давал по видеосвязи показания на заседании суда по делу Лидии Чанышевой — экс-главы штаба Навального в Уфе. Чанышева — первая арестованная по уголовному делу о создании «экстремистского» сообщества, которое было возбуждено против Навального и его соратников осенью 2021-го. Навальному, приговоренному по очередному делу к 9 годам колонии строгого режима, и Чанышевой, которой грозит до 18 лет лишения свободы, удалось пообщаться — вот как выглядел этот разговор.
Подписывайтесь на наш ютьюб-канал