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«Все будет нормально. Про меня не думай. По крайней мере, точно не беспокойся»
Разговор Алексея Навального и Лилии Чанышевой по видеосвязи в суде
3 минуты
19:18, 19 апреля 2023
Алексей Навальный 19 апреля давал по видеосвязи показания на заседании суда по делу Лидии Чанышевой — экс-главы штаба Навального в Уфе. Чанышева —
первая арестованная
по уголовному делу о создании «экстремистского» сообщества, которое было возбуждено против Навального и его соратников осенью 2021-го. Навальному, приговоренному по очередному делу к 9 годам колонии строгого режима, и Чанышевой, которой грозит до 18 лет лишения свободы, удалось пообщаться — вот как выглядел этот разговор.
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