Первое заседание по уголовному делу об «экстремизме» в отношении Алексея Навального назначено на 19 июня, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Мосгорсуд будет проводить выездные заседания в исправительной колонии № 6 Владимирской области, где Навальный отбывает заключение.

Первое заседание, в отличие от предварительного, состоявшегося 6 июня, будет открытым. «Это значит, что журналистов должны допустить», — пояснила Ярмыш.

Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В октябре 2022 года политик сообщил, что в отношении него возбудили новое уголовное дело. Ему вменяют создание «экстремистского сообщества», призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также реабилитацию нацизма. Кира Ярмыш говорила, что по новому делу Навального могут приговорить к сроку до 30 лет лишения свободы.

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