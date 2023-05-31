Навального будут судить по делу об «экстремизме» не в суде, а в колонии

Судебный процесс по уголовному делу об «экстремизме» в отношении Алексея Навального будет проходить не в Мосгорсуде, а в исправительной колонии № 6 во Владимирской области, где политик отбывает заключение. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«Якобы такое решение принял судья. Так и вижу, как судья „сам“ решил перенести заседание из своего просторного кабинета с кондиционером в Москве (где живет он, прокуроры и адвокаты), в деревню во Владимирской области в актовый зал для самодеятельности зэков», — пишет она в твиттере.

Ранее стало известно, что предварительное заседание по делу перенесли с 31 мая на 6 июня.

В новом уголовном деле Навального фигурируют шесть статей: призывы к экстремизму, финансирование экстремизма, создание экстремистского сообщества, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий, реабилитация нацизма, а также создание НКО, посягающей на права граждан. Как сообщала Ярмыш, в рамках обвинения в «экстремизме» политику может грозить до 30 лет заключения.

Навальный находится в заключении с начала 2021 года, куда его поместили, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Первоначально он должен был выйти на свободу летом 2023 года, однако уже когда Навальный находился под стражей, его осудили по делам о «клевете на ветерана», об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В марте 2022 года суд назначил ему в общей сложности девять лет колонии. Заседания Лефортовского суда Москвы проходили на выезде в колонии № 2 города Покров Владимирской области.

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