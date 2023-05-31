Предварительное заседание по «экстремистскому» делу Навального перенесли на 6 июня

Предварительное заседание по уголовному делу об «экстремизму» в отношении Алексея Навального перенесли на 6 июня, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Изначально заседание было назначено на 31 мая, но вскоре информацию о нем удалили с сайта Мосгорсуда. Сейчас в карточке дела говорится, что заседание начнется в 11:00 6 июня.

Как писала «Медиазона», в новом уголовном деле Алексея Навального фигурируют шесть статей: призывы к экстремизму, финансирование экстремизма, создание экстремистского сообщества, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий, реабилитация нацизма, а также создание НКО, посягающей на права граждан.

В рамках обвинения в «экстремизме», сообщала Ярмыш, Навальному может грозить до 30 лет заключения. Сам политик рассказывал, что прокуратура выдала 3828 страниц описаний «преступлений, которые он совершил, уже сидя в тюрьме», однако администрации колонии не разрешает ему знакомиться с обвинительным заключением в ШИЗО.

Навальный находится в заключении с начала 2021 года, куда его поместили, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Первоначально он должен был выйти на свободу летом 2023 года, однако уже когда Навальный находился под стражей, его осудили по делам о «клевете на ветерана», об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В марте 2022 года суд назначил ему в общей сложности девять лет колонии.

Разбор «Медузы»

Так сколько грозит Навальному? 25 лет? 35? Или пожизненное? Мы попытались подсчитать сроки по всем уголовным делам политика — числа получились чудовищные 9 карточек