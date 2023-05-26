Новый суд по делу Навального начнется 31 мая. В деле 3828 страниц о «преступлениях», которые он «совершил, уже сидя в тюрьме»

Новый процесс над политиком Алексеем Навальным начнется 31 мая. Об этом сообщается в его соцсетях.

По словам Навального, прокуратура официально предоставила ему 3828 страниц описаний «преступлений, которые он совершил, уже сидя в тюрьме».

При этом, отметил Навальный, он не имеет возможности даже увидеть это обвинительное заключение, так как людям, находящимся в ШИЗО, такие документы не дают.

Мое обвинительное заключение забрала себе администрация колонии, потому что в ШИЗО это запрещенный предмет. Кружка (1 штука) и книжка (1 штука) в списке есть, а обвинительного заключения — нет. А то, что тебя судят, и тебе грозит до 30 лет, и хочется понять, в чем тебя обвиняют и чем это доказывается, — это всем до фонаря.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уточнила, что на 31 мая назначено предварительное заседание суда по обвинению в «экстремизме». В рамках этого дела, уточнила Ярмыш, Навальному грозит до 30 лет заключения.

Навальный находится в заключении с начала 2021 года, куда его поместили, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Первоначально он должен был выйти на свободу летом 2023 года, однако уже когда Навальный находился под стражей, его судили по делам о «клевете на ветерана», об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В марте 2022 года суд назначил ему в общей сложности девять лет колонии.