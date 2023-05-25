В Московский городской суд поступили материалы дела против политика Алексея Навального по обвинению в создании экстремистского сообщества, а также еще по ряду статей. Внимание на карточку дела обратила «Медиазона».

Первоначально в карточке фигурировала только одна статья — о создании экстремистского сообщества. Позднее к ней добавили еще пять статей:

о призывах к экстремизму;

о создании НКО, посягающей на права граждан;

о финансировании экстремизма;

о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий;

о реабилитации нацизма;

Дата рассмотрения дела в карточке не указана. Издание уточняет, что его будет рассматривать судья Андрей Суворов. Он же рассматривал дела норвежца Фруде Берга и бывшего морского пехотинца Пола Уилана о шпионаже.

Кроме того, пишет «Медиазона», в обновленной карточке также появились статьи, которые вменяют бывшему техническому директору ютьюб-канала «Навальный LIVE» Даниэлю Холодному. Он находится в СИЗО по обвинению в участии в экстремистской деятельности и ее финансировании.

Поправка. Первоначально в заголовке и тексте новости говорилось, что в суд передано дело против Навального по семи статьям. В действительности их шесть. «Медуза» приносит извинения за допущенную ошибку.

Уголовное дело об «экстремизме» в отношении Алексея Навального и его соратников завели в октябре 2022 года. В конце апреля 2023 года Басманный районный суд дал Алексею Навальному десять дней на ознакомление с материалами дела об «экстремизме», в котором насчитывалось 196 томов.

Навального задержали в январе 2021 года. Позднее его отправили в колонию, заменив условное наказание по делу «Ив Роше». Кроме того, марте 2023 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил политика к девяти годам колонии строгого режима по статьям об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду.

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