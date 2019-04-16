Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам тюрьмы за шпионаж

Мосгорсуд признал гражданина Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее гособвинитель попросил приговорить Берга к такому сроку лишения свободы, поскольку он не признал вину и не раскаялся в содеянном. Прокуратура считает, что он пытался получить сведения, составляющие гостайну. Защита Берга настаивала на оправдательном приговоре.

Фруде Берг не собирается обжаловать приговор, сообщил его адвокат Илья Новиков. По его словам, норвежец будет просить о помиловании после того, как приговор вступит в силу.

Фруде Берг был арестован в Москве в декабре 2017 года. Заседания суда над ним проходили в закрытом режиме, поскольку часть материалов дела засекречена. Прокурор во время суда говорил, что Берг собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России.

По версии следствия, Фруде Берг получил сведения от сотрудника оборонного предприятия России, который действовал под контролем ФСБ. Гособвинение считает, что Берг сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.