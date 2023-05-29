Бывшая руководительница штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева, обвиняемая по уголовному делу о создании «экстремистского» сообщества, выступила с последним словом в Кировском районном суде Уфы. Текст выступления опубликовала команда Навального. Гособвинение требует приговорить Чанышеву к 12 годам колонии. Приговор будет оглашен в 11:00 14 июня. «Медуза» публикует последнее слово Чанышевой целиком.

Уважаемые дамы и господа! Сограждане! Единомышленники!

Мое уголовное дело — политическое. Поэтому подсудимой я себя не чувствую. Я — политик, женщина, которую преследуют оппоненты-мужчины. Их имена: Путин и Хабиров.

Политик — это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня — это все равно, что учительнице признать вину в том, что она — учительница, а врачу, что она — врач.

В политике я не одна. Как я сказала, есть оппоненты. Поэтому, чтобы сделать суждение о моей деятельности, важно знать контекст. И он вот какой.

Именно при Хабирове в Башкортостане стали нападать на гражданских активистов и защитников природы, региональную общественную организацию «Башкорт» признали экстремистской, посадили политика Дильмухаметова, председателя профсоюза медработников Орлова, адвоката Войцеха, арестовали депутата Чувилина. В Башкирии стало небезопасно жить всем, так как силовые методы борьбы Хабиров применил и к женщинам, которые выражают свою гражданскую позицию.

Сравните наши действия: петиции, огласка, жалобы, участие в мирных митингах и публичных слушаниях. А в ответ: слежка, обыски, похищения, аресты, тюрьма, силой выводят с публичных слушаний, краской обливают машину, подают миллионные иски для компенсации зарплат полицейских за работу на наших митингах.

При этом сам Хабиров то и дело пытается продать башкирские памятники природы олигархам, закрывает больницы и недоплачивает врачам, жульничает на госзакупках и заставляет жителей республики переплачивать за ЖКХ. Когда-то наш регион конкурировал с Татарстаном. Сейчас результат на табло: бедных в Башкортостане в два раза больше, чем в соседней республике.

Когда я готовилась к «последнему слову», то прочитала «последние слова» десятерых человек. Вот их имена: Евгений Ройзман, Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Иванов, Алексей Горинов, Андрей Пивоваров, Иван Сафронов, Владимир Воронцов, Юрий Жданов, Илья Яшин и, конечно, Алексей Навальный.

Это все сильные и умные мужчины, которых Путин успел осудить за те полтора года, что я нахожусь в заключении. Но Путин не пощадил и женщин: 6 лет колонии дали журналистке Пономаренко, ждет суда художница Скочиленко, преследуют театральных деятелей Беркович и Петрийчук, несколько лет судили художницу Цветкову, нейтрализовали политика Галямину. И сколько еще имен талантливых и смелых женщин, которых посадили за свою позицию, остаются неизвестными.

И после всего этого бывший премьер-министр Дмитрий Медведев сидит на юридическом форуме и смеется над тем, что в правительстве России женщин меньше 25%, в отличие от правительства Египта. Значит ли это, что женщинам в нашей стране нет места в политике? Или доступ в эту профессию зависит от политических взглядов? Не является ли это дискриминацией? И к нашему стеклянному потолку мужчины во власти решили добавить еще и решетки на окнах?

Нарушение моих политических прав и прав моих сограждан носит последовательный характер. Это говорит о том, что Путин уже давно хочет искоренить любое инакомыслие и создать враждебную обстановку между людьми и правительством с единственной целью — удержать власть в 2024 году. Но Путин — это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин — это война! И это уже коснулось каждого!

Ответьте на вопрос: живете ли вы сейчас лучше, чем жили десять лет назад? Легче ли вам ходить в магазины, чем десять лет назад? Чувствуете ли вы себя более безопасно, чем десять лет назад? Если ваш ответ «нет» — действуйте! И вы сможете изменить жизнь к лучшему.

Ваша честь! Для меня вы — не только судья, но и мой избиратель. Во время процесса я рассказала вам о своих успехах. Поддержите меня как политика, как женщину, и я сделаю все возможное, чтобы избавить вас от незаконного давления исполнительной власти. Я продолжу бороться с коррупцией и беззаконием в нашей республике.

Ваша честь! Вы не только судья и избиратель, но и, как показал процесс, человек со своей позицией. Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой.

Благодарю за внимание.

Лилия Чанышева.

О деле Лилии Чанышевой

Лилия Чанышева — первая арестованная по «экстремистскому» делу против сторонников Навального Она занялась политикой, оставив успешную карьеру аудитора. Теперь ей грозит до 10 лет колонии

О деле Лилии Чанышевой

Лилия Чанышева — первая арестованная по «экстремистскому» делу против сторонников Навального Она занялась политикой, оставив успешную карьеру аудитора. Теперь ей грозит до 10 лет колонии