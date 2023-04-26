Гособвинение запросило 12 лет колонии для соратницы Навального Лилии Чанышевой

Гособвинение запросило для бывшей руководительницы штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой 12 лет колонии, сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Лилия Чанышева возглавляла уфимский штаб Навального в 2017-2021 годах. В ноябре 2021 года ее задержали.

Чанышева стала первой задержанной по уголовному делу о создании «экстремистского» сообщества, которое возбудили против Алексея Навального и его соратников осенью 2021-го.

В окончательной редакции обвинение Чанышевой было предъявлено по статьям о «призывах к экстремизму», «создании экстремистского сообщества» с использованием служебного положения и «создании организации, нарушающей права граждан».

В ближайшее время ожидается начало суда над Алексеем Навальным по делу об «экстремизме». 26 апреля Басманный суд Москвы обязал его в 10-дневный срок ознакомиться с материалами дела, которые насчитывают 196 томов. Политика обвиняют по статьям об «организации экстремистского сообщества» и «финансировании экстремистской деятельности».

Навальный также рассказал, что в отдельное производство выделено дело о «терроризме», по которому его могут приговорить к пожизненному заключению.

«Все будет нормально». Разговор Навального и Чанышевой в суде Meduza