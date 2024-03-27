Возле спецприемника «Сахарово» задержали журналисток Александру Астахову и Анастасию Мусатову

Вечером 27 марта в Новой Москве около спецприемника «Сахарово» задержали журналисток Александру Астахову и Анастасию Мусатову, сообщает «Медиазона».

Корреспондентки приехали в Сахарово, чтобы встретить свою коллегу из издания Sotavision Антонину Фаворскую, которая должна была выйти на свободу из спецприемника после десяти суток административного ареста.

Саму Фаворскую сотрудники полиции отвезли домой для проведения обыска, пишет Sotavision. С чем связаны следственные действия, пока неизвестно.

Издание утверждает, что Астахову и Мусатову везут в Следственный комитет. До этого журналисток держали на территории «Сахарово». Силовики отказались допустить к ним адвоката и не назвали причину задержания.

Антонину Фаворскую задержали вечером 17 марта в Москве после того, как она с двумя подругами посетила могилу политика Алексея Навального на Борисовском кладбище и возложила там цветы. Журналистке назначили десять суток ареста, признав ее виновной в неповиновении законным требованиям полицейских. По версии обвинения, Фаворскую задержали из-за того, что она отказалась предъявить документы, «демонстративно махала руками, хватала за форменное обмундирование, пыталась убежать».