«ОВД-Инфо»: журналистка Антонина Фаворская, задержанная после возложения цветов на могилу Навального, проходит по делу «об участии в ФБК»

Журналистка издания Sotavision Антонина Фаворская стала фигуранткой уголовного дела об «участии в ФБК», сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Наталию Тихонову.

Вероятно, имеется в виду дело об участии в «экстремистском сообществе» (статья 282.2 УК РФ), по которому был осужден Алексей Навальный.

Источники «Новой газеты» подтверждают, что речь идет о сотрудничестве с «экстремистской организацией», Фаворскую подозревают в работе на ФБК.

Как пишет Sotavision, Антонина Фаворская посещала почти все заседания по искам Алексея Навального в судах во Владимире и Коврове. За месяц до гибели политика журналистка ездила в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы сделать репортаж о поселке Харп и колонии, в которой находился Навальный. Она сняла последнее видео с Навальным 15 февраля. После похорон Навального Фаворская почти ежедневно привозила актуальные фото и видео с могилы политика.

17 марта Фаворскую задержали в Москве после того, как она с двумя подругами посетила могилу политика Алексея Навального на Борисовском кладбище и возложила там цветы. Журналистке назначили десять суток ареста, признав ее виновной в неповиновении законным требованиям полицейских. По версии обвинения, Фаворскую задержали из-за того, что она отказалась предъявить документы, «демонстративно махала руками, хватала за форменное обмундирование, пыталась убежать».

Журналистка отбывала административный арест в спецприемнике «Сахарово» в Новой Москве. По окончанию срока ареста 27 марта Фаворскую отвезли домой для проведения обыска.

Около спецприемника были задержаны журналистки Александра Астахова и Анастасия Мусатова, которые приехали встретить свою коллегу. Их обеих, по данным Sotavision, отвезли на допрос в Следственный комитет. Предположительно, они проходят свидетельницами по делу Фаворской. Следственные действия проходят дома и у Астаховой. Вероятно, обыск также проведут у Мусатовой.