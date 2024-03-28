СК обвинил журналистку Антонину Фаворскую в публикации постов на платформах ФБК

Следственный комитет предъявил обвинение журналистке Sotavision Антонине Фаворской по делу об участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ). Об этом сообщила юристка «ОВД-Инфо» Ева Левенберг.

По ее словам, Фаворской вменяют участие в деятельности Фонда борьбы с коррупцией, а именно — размещении неких постов на платформах ФБК.

О каких постах идет речь, неизвестно.

«Агентство» со ссылкой на Левенберг пишет, что размещение материалов Фаворской на площадках ФБК следствие рассматривает как администрирование каналов фонда.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что «Фаворская ничего в ФБК не публиковала».

Антонину Фаворскую задержали вечером 27 марта на выходе из спецприемника «Сахарово» в Новой Москве, где она провела 10 суток административного ареста по протоколу о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП). Она находилась под арестом после того, как 17 марта вместе с двумя подругами посетила могилу Навального и возложила там цветы. После задержания на выходе из спецприемника, у Фаворской провели два обыска. Возле спецприемника также задержали фотографа Александру Астахову и журналистку Анастасию Мусатову, которые пришли встречать Фаворскую.

Фаворская освещала суды с участием Алексея Навального. Она посещала почти все заседания по искам Навального, которые рассматривали в судах во Владимире и Коврове Владимирской области. Журналистка сняла 15 февраля последнее видео с Навальным.

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