Сергей Карелин в суде в Мурманской области (где именно — неизвестно). 27 апреля 2024 года AP / Scanpix / LETA

В воскресенье, 28 апреля, стало известно, что в Мурманской области арестовали видеожурналиста Сергея Карелина, сотрудничавшего с Associated Press и Deutsche Welle. По данным Associated Press, его задержали еще в пятницу, а на следующий день суд отправил его в СИЗО. Карелина обвиняют в сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), который в России объявлен «экстремистской организацией». Какую именно статью вменяют журналисту и в каком городе области он находится — пока неизвестно.

Associated Press уже прокомментировало арест Карелина: в агентстве заявили, что «очень обеспокоены» произошедшим и «ищут дополнительную информацию».

Накануне, 27 апреля, Басманный суд в Москве отправил в СИЗО журналиста Константина Габова, которого пресс-служба суда и агентство ТАСС называют продюсером Reuters. Известно, что в 2022 году Габов работал на белорусском телеканале «Белсат», до этого — на российских «Мир» и «Москва 24».

Константин Габов в Басманном суде. 27 апреля 2024 года

Габова обвиняют в участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК) — за создание фото- и видеоматериалов для ютьюб-канала «Навальный Live», который использует для публикации контента ФБК. В Reuters пока не комментировали арест журналиста.

В ФБК на момент публикации этого материала не делали заявлений о задержаниях Габова и Карелина.

Аресты российских журналистов по обвинениям в сотрудничестве ФБК начались весной 2024 года. 27 марта задержали журналистку Rusnews Ольгу Комлеву из Уфы. До объявления ФБК «экстремистской организацией» она была волонтером в местном штабе Навального.

Сначала полицейские сказали Комлевой, что допросят ее как свидетеля по делу ФБК — при этом ей рекомендовали взять с собой вещи первой необходимости. Но уже в Следственном комитете ей предъявили обвинения по части 2 статьи 282.1 УК. Несмотря на то, что у журналистки диабет второго типа, при котором противопоказано заключение под стражу, до 27 мая она будет находиться в СИЗО.

Также в марте в Москве задержали журналистку и фотографа издания Sotavision Антонину Фаворскую, посещавшую почти все заседания по искам Алексея Навального во Владимире и Коврове и снявшую последнее видео с его участием за день до гибели политика 16 февраля в колонии поселка Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. После похорон Навального в Москве Фаворская почти ежедневно посещала Борисовское кладбище, где делала фотографии и видеозаписи происходившего у могилы политика.

17 марта Фаворскую задержали в кафе, куда она зашла после посещения могилы Навального. Полицейские утверждают, что журналистка отказалась предъявить документы, «демонстративно махала руками, хватала за форменное обмундирование, пыталась убежать». С 18 марта она отбывала десять суток административного ареста в спецприемнике «Сахарово». На выходе из него 28 марта ее снова задержали, а вместе с ней — встречавших ее фотографа Александру Астахову и журналистку Анастасию Мусатову. Сейчас они проходят по делу Фаворской как свидетели. Кроме того, 28 марта у дома Фаворской задержали ее коллегу Екатерину Аникиевич из Sotavision и журналиста Константина Жарова из Rusnews. Жарова, по данным Rusnews, избили. В ОВД ему вменяли неповиновение полиции. Позже обоих журналистов увезли из отделения в больницу на скорой помощи, протоколы на них не составили.

Дело против Фаворской расследуется по той же статье об «участии в экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК). Следствие обвиняет журналистку в размещении неких постов на платформах ФБК. В пресс-службе московских судов заявляли, что Фаворская обвиняется в сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для ФБК. До 28 мая журналистка будет находиться в СИЗО.

«Фаворская ничего в ФБК не публиковала, но даже если отбросить лживость обвинения, останется его суть — журналистку обвиняют в журналистской деятельности. Удивляться не приходится, но какой же мрак», — комментировала арест Фаворской пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

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