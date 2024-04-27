Суд в Москве отправил в СИЗО продюсера Reuters Константина Габова, обвиняемого в подготовке видео для канала «Навальный Live»

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в следственный изолятор журналиста Константина Габова, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

В сообщении пресс-службы Габов представлен как продюсер новостной службы информационного агентства Reuters. При этом ТАСС называет его бывшим продюсером Reuters. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что в 2022 году журналист работал на телеканале «Белсат», до этого — на телеканалах «Мир» и «Москва 24».

Габова обвиняют по статье об участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК). Как утверждает пресс-служба суда, Габов принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на ютьюб-канале «Навальный Live», который используют для публикации контента Фонда борьбы с коррупцией, объявленного в России «экстремистской организацией».

На момент публикации этой заметки агентство Reuters не комментировало арест Константина Габова.

По аналогичному обвинению в марте в СИЗО отправили журналистку издания Sotavision Антонину Фаворскую. Журналистку обвинили в сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для ФБК. В самом фонде подчеркивали, что Фаворская никогда не публиковала материалы на площадках организации. С требованием прекратить преследование Фаворской выступили крупнейшие российские правозащитники и независимые СМИ.

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