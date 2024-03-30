Российские журналисты и правозащитники выступили в поддержку корреспондентки SotaVision Антонины Фаворской. Ее арестовали по делу об участии в деятельности ФБК

Представители российских независимых медиа и правозащитных организаций опубликовали открытое письмо в поддержку журналистки SotaVision Антонины Фаворской, которую арестовали по обвинению в участии в деятельности ФБК.

Авторы обращения призвали международное сообщество обратить пристальное внимание на преследования журналистки «в контексте усугубления антидемократического режима в России».

Даже на фоне устоявшейся в России практики преследования журналистов, правозащитников, политиков и обычных граждан за высказывание мнений и распространение информации дело Фаворской фиксирует новый этап, когда сама журналистская работа по освещению чувствительных для властей тем прямо расценивается как преступная. <…>

Таким образом, российскими властями выведена окончательная формула, в которой преступниками и «экстремистами» признаются не только оппозиционные политики, но и защищающие их адвокаты и, наконец, освещающие их борьбу журналисты.

В письме призвали представителей демократических стран и межгосударственных структур поддержать требования остановить практику преследования журналистов в России и немедленно освободить Фаворскую, расширить программы поддержки российских независимых медиа и правозащитников, а также нарастить усилия, направленные на предупреждение репрессивных практик в РФ и освобождение политзаключенных из российских тюрем.

Обращение адресовано верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Среди тех, кто подписал обращение — редакции SotaVision, «Медиазоны», представители «Новой газеты Европа», The New Times, «Новой вкладки», Deutsche Welle, «Важных историй», а также правозащитные проекты «За права человека» и «Первый отдел».

29 марта Басманный суд Москвы отправил фотографа и журналистку издания SotaVision Антонину Фаворскую (настоящая фамилия Кравцова) в СИЗО до 28 мая. На нее завели уголовное дело по статье об «участии в экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК).

Фаворскую обвинили в сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для Фонда борьбы с коррупцией. Журналистка вину не признает, в ФБК заявили, что Фаворская ничего не публиковала на площадках фонда. После заседания суда, сообщало издание RusNews, увезли в одном автозаке с одним из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримадом Лутфуллои. 29 марта Басманный суд отправил его под стражу.

Фаворская освещала суды с участием Алексея Навального. Она посещала почти все заседания по искам политика, которые рассматривали в судах во Владимире и Коврове Владимирской области. Журналистка сняла 15 февраля последнее видео с Навальным.

Дело Антонины Фаворской

В Москве по делу об «участии в ФБК» задержана Антонина Фаворская, снявшая последнее видео с Навальным Четверых ее коллег забрали полицейские, одного избили

Дело Антонины Фаворской

В Москве по делу об «участии в ФБК» задержана Антонина Фаворская, снявшая последнее видео с Навальным Четверых ее коллег забрали полицейские, одного избили