Суд в Москве арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». В офис криптобиржи Beribit в Москва-Сити пришли с обыском

Обновление. Басманный суд Москвы арестовал Назримада Лутфуллои до 22 мая по делу о теракте в «Крокусе». Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме.

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте девятого фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Лутфуллои, как и других фигурантов дела о теракте, обвинили в совершении теракта, повлекшем смерть людей, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК).

Телеграм-канал Shot пишет, что Лутфуллои — уроженец Таджикистана, ему 24 года. У него была временная регистрация в московском районе Гольяново. РИА Новости со ссылкой на документы суда утверждает, что ранее его арестовали на 15 суток за «вызывающее и дерзкое поведение» у здания «Крокуса» на следующий день после теракта.

Пресс-служба судов Москвы опубликовала видео и фотографии Лутфуллои из зала суда. Как отмечает «Медиазона», после того как подозреваемого завели в аквариум, он остался в той же позе, в которой его вели силовики — согнувшись и опустив голову вниз.

28 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отчитался о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте. По его словам, задержанный участвовал «в схеме финансирования террористов». Глава ведомства также утверждал, что, по данным следствия, исполнители теракта якобы получили из Украины значительные суммы денежных средств и криптовалюты, которые использовали при подготовке нападения.

Днем 29 марта, как сообщили телеграм-каналы Shot и Baza, сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис криптобиржи Beribit в башне «Федерация» в Москва-Сити. Об этом же пишет ТАСС. Каналы связали обыски с делом о теракте в «Крокусе». По данным Mash, обыск также проходит в офисе криптобиржи ABCeX.

Пресс-служба криптобиржи Beribit отрицает связь между обысками и расследованием дела о теракте в «Крокусе». «Отдельно хотим подчеркнуть, что, к сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в Крокусе, которые никак не связаны с мероприятиями, связанными с нашей платформой», — заявили в компании. Там заверили, что средства и данные клиентов «в полной безопасности», а в ходе проверки «не было обнаружено никаких нарушений».

22 марта группа вооруженных людей ворвалась в «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник». Нападавшие открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам концертного зала, подожгли здание и скрылись. В результате теракта, по последним данным, погибли 144 человек и еще более 380 пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка под названием «Вилаят Хорасан». Россия заявляет, что за организацией теракта в «Крокусе» стоит Украина. Киев эти обвинения отрицает.

Российские власти объявили, что задержали 11 подозреваемых в теракте, в том числе четвертых непосредственных исполнителей. 24 марта предполагаемых исполнителей теракта арестовали. В суде по мере пресечения задержанные появились со следами избиения, к ним применяли пытки. Позже были арестованы еще четверо фигурантов дела, которые, по версии следствия, сдавали террористам квартиру и предоставили машину.

Еще девять человек, подозреваемых в связях с нападавшими на «Крокус», были задержаны в Таджикистане, сообщили источники Reuters и РИА Новости.