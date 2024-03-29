В Таджикистане задержаны девять человек, подозреваемых в связях с нападавшими на «Крокус»

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девятерых местных жителей, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ-К («Вилаят Хорасан») и нападавшими на концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщают Reuters и РИА Новости со ссылкой на источники в спецслужбах Таджикистана.

По словам собеседников журналистов, задержания проводились в понедельник, 25 марта, в городе Вахдат, после чего подозреваемых доставили в Душанбе. Как отмечается, в оперативных мероприятиях принимали участие российские силовики, находящиеся в столице Таджикистана. Другие подробности задержаний не приводятся.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в здание ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по зрителям. В зале возник пожар. В результате теракта, по последним данным, погибли 144 человек и еще более 380 пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка ИГИЛ под названием «Вилаят Хорасан». Российские власти объявили, что задержали 11 подозреваемых в теракте, в том числе четвертых непосредственных исполнителей. 24 марта обвиняемых в теракте арестовали. В суде по мере пресечения задержанные появились со следами избиения, к ним применяли пытки. Позже были арестованы еще четверо фигурантов дела, которые, по версии следствия, сдавали террористам квартиру и предоставили машину.

Российские власти заявляют, что за организацией теракта в «Крокусе» стоит Украина. По данным агентства Bloomberg, в окружении Владимира Путина считают, что доказательств причастности Киева к теракту нет, однако президент «намерен использовать трагедию, чтобы попытаться сплотить россиян в войне с Украиной». Украинские власти отрицают причастность к теракту в «Крокусе».