Спустя почти неделю после теракта в «Крокусе» неизвестна судьба десятков людей, которые там были «Русская служба Би-би-си» рассказала, как их близкие пытаются их найти

Спасатели выносят тела погибших из здания «Крокус Сити Холла», 23 марта 2024 года AP / Scanpix / LETA

МЧС России вечером 26 марта объявило, что работы по поиску и спасению пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершены. Однако судьба многих людей, находившихся в зале, до сих пор неизвестна — как писала 27 марта Baza, пропавшими без вести до сих пор числятся 95 человек, которых нет в официальных списках погибших и пострадавших. «Русская служба Би-би-си» рассказала истории нескольких людей, которые не знают, что случилось с их родными, и пытаются их найти.

Дмитрий

Дмитрий ищет своего брата Олега Шиховцева, который был на концерте с женой и 19-летней дочерью. Они сидели в первых рядах, и когда террористы начали стрелять, Шиховцев был ранен в спину, закрывая семью от пуль. Его жена смогла вывести дочь (та тоже получила ранения), но связь с Олегом была потеряна.

Знакомая Дмитрия Александра, которая помогает в поисках, назвала все происходящее с поисками пропавших «информационным хаосом». По ее словам, в больницах информация очень сильно разнится, при этом в медицинские учреждения, где находятся тяжелораненые, близких Олега Шиховцева не пустили. «Я понимаю, что в больнице не дадут информацию, если человек лежит без сознания, — говорит Александра. — Они не имеют права этого делать. Возможно, поэтому информация так и разнится — в сознании или нет, есть „потеряшки“ или нет».

По словам Александры, в поисках помогают волонтеры и другие незнакомые люди. Одна из волонтерок стала самостоятельно распространять информацию об Олеге в комментариях в телеграм-каналах. Многие «со словами извинений» присылали видеозапись, где террорист убивает мужчину — по описанию, он был похож на Олега. Однако Дмитрий, посмотрев это видео, своего брата на нем не опознал.

Сейчас, говорит Александра, родным остается только ждать официальной информации. Пока с ними не связывались представители МЧС и больниц, сдавать ДНК-тест им тоже не предлагали.

Иван (имя изменено)

Иван потерял связь со своей сестрой Оксаной. Он точно не знал, была ли она на концерте, однако «запаниковал», потому что следующие несколько дней она не выходила на связь — по его словам, такого раньше никогда не было.

Информацию о сестре Иван сначала попробовал искать в телеграм-чате «Крокус. Центр помощи», который был создан правительством Московской области. Там люди оставляли данные своих близких — имена, дату рождения, адрес, приметы. После этого администраторы чата сверяли информацию с официальными списками и, если совпадения находились, связывались с теми, кто оставлял сообщение. «Би-би-си» стало известно как минимум об одной женщине, которая именно таким образом смогла найти свою раненую родственницу в одной из больниц.

Однако Ивану телеграм-чат не помог. Тогда он позвонил на горячую линию МЧС, и ему предложили приехать на опознание. Но он не успел этого сделать, так как живет не в Москве — а вскоре его сестра неожиданно ответила на звонок. Оказалось, что она не ходила на концерт, а уехала в командировку и все это время была без связи.

Данила

У Данилы пропал 30-летний брат Дмитрий — за несколько часов до нападения он звонил матери и говорил, что идет на концерт. Для его поисков Данила приехал из Брянска в Москву. Он побывал в оперштабе, расположенном рядом с «Крокусом», где сверяют данные по погибшим и пострадавшим — там он оставил фотографии брата и рассказал о его приметах волонтерам. Также Данила пытался найти информацию о брате в больницах, однако это не принесло результата.

В воскресенье с Данилой связались следователи и позвали его на опознание, которое в тот день официально началось в бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы. Брата Данилы среди погибших не оказалось. Тогда следователь опросил его о внешности и особых приметах Дмитрия, после чего у него взяли образец ДНК. Ему посоветовали «не терзаться» и ждать результатов дома. «На разбор завалов нас бы не пустили, людей, которых не идентифицировали, уже не было. Сказали ждать и надеяться», — сказал Данила.

Дмитрий работал учителем русского языка и литературы в одной из школ Зеленограда. Как пишет «Би-би-си», многие ученики Дмитрия пытаются найти его самостоятельно, распространяя информацию о нем в соцсетях.

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