Горящий «Крокус Сити Холл», 22 марта 2024 года Денис Воронин / Агентство «Москва»

Вечером 22 марта террористы напали на «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». По последним данным, погибли 139 человек, 182 получили ранения. Во время теракта в концертном зале началась паника, но, несмотря на это, нашлись люди, которые помогли спастись другим. «Медуза» собрала истории некоторых из них.

Ислам Халилов

15-летний Ислам Халилов работал в «Крокус Сити Холле» гардеробщиком. Он рассказал msk1.ru, что сначала вместе с коллегами услышал «какие-то непонятные звуки» на первом этаже. Потом он увидел, что со стороны лестницы и эскалатора начали выбегать люди.

«Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно. Когда я был в толпе людей, шел к двери, чтобы открыть, думал, с лестницы либо с эскалатора могут выйти, не знаю, гранату кинуть или огонь на поражение открыть. Слава богу, ничего не произошло, я вовремя успел открыть дверь и всех выпустить в сторону „Экспо“», — рассказал Ислам.

Ислам предположил, что спас вечером 22 марта около 100 человек. Сам он ушел из «Крокуса» последним — после того, как вывел всех людей, которых сопровождал. По его словам, сотрудникам показывали и рассказывали, куда направлять людей, если что-то случится. «Я знал, куда уводить людей, чтобы их обезопасить», — объяснил Ислам.

Дома его ждали мать, восьмилетний брат и трехлетняя сестра.

Позже выяснилось, что Ислам болеет за московский «Спартак». Клуб пригласил его на домашний стадион, где познакомил с футболистами, а также вручил именную футболку и абонемент на матчи.

Кроме того, рэпер Моргенштерн перечислил Исламу миллион рублей, а духовный лидер российских мусульман муфтий Равиль Гайнутдин решил вручить Исламу медаль мусульман России «За заслуги».

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Артем Донсков

Еще один гардеробщик, который выводил людей из «Крокуса» — 14-летний Артем Донсков. Он устроился на работу в концертный зал пару месяцев назад, а в вечер теракта был на минус первом этаже и принимал куртки. «Оставалось несколько минут до третьего звонка, до начала концерта, и тут резко начинает спускаться огромная толпа с первого этажа. Они бегут, кричат, все в панике. Мы ничего не понимаем. Спускается наша сотрудница и говорит, что там стреляют», — рассказал Артем изданию msk1.ru.

Посетители концерта побежали к служебному помещению, но выйти на улицу оттуда было нельзя.

Сотни человек оказались в тупике. И мы с остальными ребятами решили все взять в свои руки и помочь людям добраться до выхода. Мы шли самыми последними, чтобы убедиться, что все вышли и что все в безопасности. Мы повели людей к «Вегасу». Там стояли, ждали, успокаивали. Я помогал людям дойти до метро, вызвать такси.

Артем Филимонов

Гардеробщику Артему Филимонову тоже 14 лет. Он рассказал журналистам, что сначала услышал звук, напоминающий падение тяжелого предмета. Вскоре стали слышны звуки разбивающихся стекол и автоматных очередей. Подросток, оказавшийся в толпе людей, которые пытались покинуть здание, давал указания, как пробраться к выходу.

Артем рассказал, что за две-три недели до теракта руководство «Крокуса» проводило инструктаж для персонала, как действовать в случае ЧП.

«Была давка. Из гардероба все медленно проталкивались в коридоры, а они достаточно узкие для такой массы людей. Но все старались друг другу помочь. В этот момент как будто все люди стали родными на самом деле. Было страшно от понимания того, что происходит», — рассказал Артем.

Никита Иванов

Четвертый гардеробщик, помогавший выводить людей, — школьник Никита Иванов. Он рассказал, что услышал выстрелы в тот момент, когда брал куртку одного из гостей. Никита побежал в служебное помещение, где встретил Ислама и Артема. У последнего была рация, через которую начальство координировало действия гардеробщиков. Они стали открывать двери служебных выходов и через них выводить людей на улицу.

Илья Красников

Отец троих детей 41-летний Илья Красников рассказал журналистам, что пошел на концерт по приглашению приятелей, так как музыку группы «Пикник» не любит. После ужина компания спустилась на лифте на первый этаж, где был вход в концертный зал. Когда двери лифта открылись, раздались выстрелы.

Илья попытался выйти из лифта, но его дернули за одежду и затащили обратно. Лифт опустился на минус первый этаж, где был эвакуационный выход. Илья покинул здание, прошел 100-150 метров, но обнаружил, что друзей рядом нет, после чего решил за ними вернуться.

«Я начал возвращаться против потока, увидел раненую девушку, помог донести ее до фельдшерского пункта», — рассказывает Красников.

Вернувшись в концертный зал, он начал помогать спасателям эвакуировать раненых.

На минус первом этаже двери оказались заблокированными. Там началось задымление, и люди не могли покинуть здание. Поэтому мы выбивали двери, шли напролом. Я немного отравился угарным газом, отбил себе руки, в больнице также сказали, что у меня ушиб грудной клетки.

София Мейер

Спортивный комментатор Виктор Гусев и телеведущий Сергей Светлаков, которые пришли на концерт в «Крокус», рассказали, что их спасла сотрудница концертного зала София Мейер.

По словам Гусева, он был на концерте с женой Ольгой.

«Нас спасла София Мейер. Невысокого роста, темноволосая сотрудница „Крокуса“ сначала помогла заблокировать двери всех лож, которые мы уже начали баррикадировать мебелью, чтобы не пустить туда террористов. А потом, сказав „За мной!“, вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путем к спасению. Имя Софии позже сумеет разыскать Сергей Светлаков, с которым, в числе еще примерно двадцати других гостей „Пикника“, мы уже готовились к самому худшему», — написал комментатор в своем инстаграме.

Сергей Светлаков тоже рассказал о том, как София Мейер спасала людей.

Зрители концерта, чьих имен мы не знаем

Посетительница концерта Анна рассказала РБК, что во время эвакуации зрители помогли ей спустить с лестницы коляску, в которой был ее ребенок с инвалидностью.

За несколько минут до концерта началась стрельба и крики, люди побежали. Мы были на втором этаже, стрелявших не видели, но сразу поняли, что это теракт. Я с ребенком спряталась за колонну, позвонила мужу, рассказала, что происходит, попросила в полицию позвонить. Мы сначала искали место, чтобы спрятаться, но не смогли. Потом люди побежали в сторону лестницы и мы с ними. По громкой связи объявляли, что концерт по техническим причинам отменяется, просьба покинуть здание, не пользоваться лифтом.

У меня ребенок колясочник, я сначала хотела по пустой лестнице бежать, но увидела там внизу труп девушки. Тогда мы по другой лестнице пошли, и там нам люди помогли спуститься <…> Они [зрители] коляску с ним спустили. Без коляски мы бы не убежали <…> Дальше мы выбежали на улицу и побежали подальше оттуда.

Евгений

В день теракта Евгений поехал с сыном в «Крокус» на тренировку по гимнастике. Когда они отъезжали от здания, началась стрельба. По его словам, он увидел, как люди пытаются вынести женщину. Вот что он рассказал «Верстке».

Ее тащили незнакомые люди, потому что все они были без верхней одежды, а она — в куртке. Один из мужчин говорил: «Остановитесь, посадите женщину». А ее муж остался внутри здания, он, скорее всего, был без сознания. Супруги, как я понял, опаздывали на концерт и были одними из последних. Женщина потому и была в куртке, что она даже не успела ее снять, когда в нее выстрелили <…> У нее были четыре огнестрельных ранения: в ноги и в пах. Было очень много крови.

У меня в машине была аптечка, а я год назад окончил курсы первой помощи, по пулевым и осколочным ранениям, поэтому мы остановились почти сразу, недалеко от бывшего поста ГАИ рядом с Крокусом, зажгутовал ее и поставил обезболивающее. Потом поехали к станции скорой помощи в Строгино.

Мы ехали по встречной, на все красные. Вся дорога заняла минуты четыре. Машины скорой к тому моменту даже не выехали к Крокусу, но кто-то уже привез пострадавших на станцию. В моей машине медики поставили женщине бабочку — на вену, для капельницы.

Алексей Осанушков

Одна из пострадавших рассказала «Известиям», что эвакуироваться ей и другим людям помогал охранник «Крокуса» Алексей Осанушков. По ее словам, она вместе с еще 20 людьми оказалась в подвале, где было сильное задымление. За ними пришел охранник и вывел их оттуда.

«Они [террористы] прострелили стекло и через стекло зашли и начали сразу стрелять <…> Спасать [людей] надо было, не мешкая ни секунды. Эвакуировали по возможности максимально, кто как мог. Люди в зале работали, я в фойе эвакуировал во все двери, в которые можно выйти, короче, по максимуму все. Очень много людей спасли, погибли бы тысячи», — сказал РБК Алексей Осанушков.

По его словам, ему удалось эвакуировать больше 100 человек. Они прошли через подвальное помещение и склады, через подземную парковку, после чего вышли на улицу через фойе.

«Вообще не было страха, холодный разум. Потом только, после того, как всех спас, когда самого уже откачали меня, потом уже начался страх, потихоньку. Ну, две ночи не сплю, скажем так», — говорит он.

Александр и Светлана

Работник бригады скорой помощи Руслан Садыков рассказал msk1.ru, как его коллеги — Александр и Светлана — помогали зрителям в первые минуты после начала стрельбы в «Крокусе».

«Врачебная бригада дежурит, когда мероприятия какие-то проходят, для оказания первой медпомощи в случае, если кому-то становится плохо. Коллеги в первую минуту находились на минус первом этаже, в кабинете врача. Они расставляли там оборудование — [аппарат] ЭКГ, для травм, спортивной терапии, и услышали выстрелы. Они начали прикрывать администратора, которая находилась рядом с ними. Когда он [Александр] вышел из этого кабинета, у него на глазах застрелили 10-летнюю девочку. Прям в голову выстрелили», — рассказал Садыков.

По его словам, Александр и Светлана вывели 11 или 13 человек через подземный паркинг.

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