Baza: после теракта в «Крокусе» пропавшими числятся 95 человек

По предварительным данным, 95 человек числятся пропавшими без вести после теракта в «Крокус Сити Холле». Как утверждает Baza без указания конкретных источников информации, соответствующие списки составлены оперативными службами на основе обращений родственников.

В это число вошли люди, которых нет в списках пострадавших и погибших.

Как отмечает Bazs, есть вероятность, что часть людей из списка просто по каким-то причинам не выходят на связь. Также, возможно, некоторые из них находятся в числе погибших, чьи останки обнаружены, но опознание еще не произведено.

Сейчас официально известно о 140 погибших в результате теракта. Четыре человека остаются в больницах в крайне тяжелом состоянии, 19 (в том числе трое детей) — в тяжелом.

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