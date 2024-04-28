В Мурманской области арестован журналист Associated Press Сергей Карелин. Его обвиняют в связях с ФБК

В Мурманской области по подозрению в сотрудничестве с ФБК задержан журналист Сергей Карелин, сообщает Associated Press.

По данным агентства, журналиста задержали еще в пятницу, 26 апреля. На следующий день суд отправил его под арест.

Карелину 41 год. Он имеет гражданство России и Израиля. Ранее он сотрудничал с Associated Press и Deutsche Welle.

«Associated Press очень обеспокоено задержанием российского видеожурналиста Сергея Карелина. Мы ищем дополнительную информацию», — заявили в агентстве.

Как утверждает АР, Карелина обвиняют в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на ютьюб-канале «Навальный Live», который используют для публикации контента Фонда борьбы с коррупцией, объявленного в России «экстремистской организацией».

Накануне в Москве по такому же обвинению арестовали журналиста Константина Габова, который работает продюсером новостной службы информационного агентства Reuters. Согласно пресс-службе московских судов, ему вменяют участие в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК).

В марте 2024 года по обвинению в участии в «экстремистском сообществе» отправили в СИЗО журналистку издания Sotavision Антонину Фаворскую. Ее обвинили в сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций для ФБК. В самом фонде подчеркивали, что Фаворская никогда не публиковала материалы на площадках организации. С требованием прекратить преследование Фаворской выступили крупнейшие российские правозащитники и независимые СМИ.

Читайте также

В Москве по делу об «участии в ФБК» задержана Антонина Фаворская, снявшая последнее видео с Навальным Четверых ее коллег забрали полицейские, одного избили

Читайте также

В Москве по делу об «участии в ФБК» задержана Антонина Фаворская, снявшая последнее видео с Навальным Четверых ее коллег забрали полицейские, одного избили