Журналиста Sotavision Артема Кригера арестовали по делу об участии в ФБК

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца журналиста Sotavision Артема Кригера по делу об участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.1 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона».

Согласно сообщению пресс-службы московских судов, следствие обвиняет Кригера в участии в Фонде борьбы с коррупцией, который российский суд объявил «экстремистской организацией».

«Медиазона» пишет, что сразу после начала заседания следователь попросил закрыть его «из соображений безопасности». Судья Тимур Вахрамеев удовлетворил ходатайство следствия.

«Мне всего 23 года. Повторюсь, что совсем скоро мы с вами со всеми встретимся на свободе, всех обниму. Самое главное — себя берегите, сохраняйте свободу, свобода — это самое важное. Вы, главное, за меня не переживайте, я не переживаю, я уверен, что я справлюсь, выдержу все. У нас, как говорится, не я один такой. Почему я должен не выдержать это, если другие справляются? Все будет хорошо!» — сказал Кригер после оглашения решения об аресте.

Утром 18 июня к Кригеру пришли с обыском. По словам младшего брата Кригера Александра, который также был в квартире, во время обыска следователи забрали все электронные устройства и пресс-карты. В Sotavision Артем Кригер, как пишет издание, ведет прямые эфиры, снимает видео и проводит уличные опросы.

Дядя Артема Кригера — активист Михаил Кригер, которого в мае 2023 года приговорили к семи годам колонии по обвинению в «оправданим терроризма» и «возбуждении ненависти с угрозой применения насилия» из-за его постов и комментариев в фейсбуке.

С конца марта под арестом находится журналистка Антонина Фаворская, которую обвиняют в участии в деятельности «экстремистского сообщества». Следствие считает, что она собирала материал, монтировала видеоролики и готовила публикации, которые размещались на платформах ФБК. В фонде отрицают, что Фаворская публиковала что-либо на его ресурсах. Журналистка своей вины не признает.