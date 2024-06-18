В Москве пришли с обыском к журналисту Sotavision Артему Кригеру. Его брат рассказал, что следователи спрашивали о Навальном

К журналисту Sotavision Артему Кригеру пришли с обыском в Москве, сообщает издание со ссылкой на сестру журналиста Екатерину.

По словам младшего брата Артема Кригера Александра, который также был в квартире, во время обыска следователи забрали все электронные устройства и пресс-карты. Он утверждает, что Артема спрашивали по списку имен — знает ли он этих людей. Имена Александр не запомнил, но среди них следователи, по его словам, упоминали Алексея Навального. Силовики, пришедшие с обыском, также говорили про «участие в террористической организации», рассказал Александр.

После обыска Кригера увезли на допрос. По какому делу проходят следственные мероприятия, неизвестно. С самим Кригером связи нет.

В Sotavision Артем Кригер, как пишет издание, ведет прямые эфиры, снимает видео и проводит уличные опросы. В сентябре 2022 года Кригера задержали во время акции протеста против мобилизации и арестовали на восемь суток по административной статье о создании помех транспорту, пешеходам или инфраструктуре во время публичных акций (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП).

Дядя Артема Кригера — активист Михаил Кригер, которого в мае 2023 года приговорили к семи годам колонии за «оправдание терроризма» и «возбуждение ненависти с угрозой применения насилия» из-за его постов и комментариев в фейсбуке.