В Петушках начался суд над бывшими адвокатами Навального. Судья закрыла процесс из-за письма из Центра «Э»

Петушинский районный суд Владимирской области начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывших адвокатов Алексея Навального Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Об этом сообщает «Медиазона».

Всех троих обвиняют по статье об участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК РФ).

Обновление. Вскоре после начала заседания представитель гособвинения рассказал, что из центра по противодействию экстремизму поступила информация по поводу этого судебного процесса. В письме говорится, что «есть оперативная информация» о готовящихся провокациях на этом суде со стороны сотрудников ФБК и штабов Навального. Судья Юлия Шилова согласилась с гособвинением и объявила процесс закрытым. Всех слушателей и журналистов вывели из зала.

Издание отмечает, что на первое заседание по делу приехали несколько журналистов из Москвы. Вокруг здания суда заметно усиление из полицейских машин. Троих адвокатов на этом процессе будут в общей сложности представлять пятеро защитников.

Еще до начала заседания секретарь судьи попросил жену Алексея Липцера Людмилу покинуть зал. По его словам, она не может находиться в зале, так как проходит свидетелем по делу. Адвокат Липцера Андрей Орлов попросил вернуть ее в зал, но судья отказала в этом.

Адвокаты находятся в СИЗО с 13 октября 2023 года. В ноябре того же года Росфинмониторинг внес Кобзева, Липцера и Сергунина в перечень «экстремистов и террористов».

По версии следствия, адвокаты Навального, «используя свой статус», передавали письма политика из колонии его соратникам. Таким образом они «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями и участниками экстремистского сообщества». Таким «сообществом» власти России еще в июне 2021 года объявили структуры Алексея Навального, в том числе Фонд борьбы с коррупцией.

В мае стало известно, что Игорь Сергунин признал вину и дает показания по делу. В июне всех троих фигурантов дела перевели из московского изолятора в СИЗО-1 Владимира, а материалы дела — в Петушинский районный суд Владимирской области. Представители адвокатов просили, чтобы суд перенес рассмотрение их дела в Москву, однако тройка судей Верховного суда РФ отказалась изменить подсудность дела.

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