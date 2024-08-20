Верховный суд отказался переносить рассмотрение дела адвокатов Навального из Петушков в Москву

Тройка судей Верховного суда РФ отказалась изменить подсудность дела против адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, защищавших политика Алексея Навального. Об этом днем 20 августа сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Представители адвокатов просили, чтобы суд перенес рассмотрение их дела в Москву. Адвокат Вадима Кобзева Андрей Гривцов считает, что Петушинский суд Владимирской области, где хотят судить обвиняемых, не сможет быть объективным и беспристрастным.

«Все дело базируется на результатах оперативно-розыскных мероприятий, которые сторона защиты считает незаконными. Судебные решения о проведении этих мероприятий выносились судами Владимирской области. Эти же суды рассматривали иски Навального и его адвокатов, в том числе о законности введения цензуры. Решения по этим искам в списке доказательств по делу, поэтому вряд ли мы можем говорить о беспристрастности суда», — заявил Гривцов.

В свою очередь, адвокат Алексея Липцера Роман Карпинский заявил, что это «уникальное» дело, поскольку «основано на нарушении адвокатской тайны». «Вмешательство в адвокатскую тайну санкционировано судьями владимирского суда — причем не в отношении Кобзева и Липцера, а в отношении всех адвокатов, которые когда-либо будут представлять защиту Навального. Очевидно, что судьи Петушинского районного суда будут находиться под влиянием ранее принятых постановлений», — считает Карпинский.

Представители обвиняемых также заявили, что в Москве, а не во Владимирской области находятся четверо из пяти свидетелей по делу, все подсудимые и защитники. Адвокат Гривцов заявил, что Кобзева и Липцера привезли во Владимирскую область «искусственно», и теперь они не могут регулярно встречаться с близкими и адвокатами, а также получать передачи.

Адвокаты также просили смягчить меру пресечения обвиняемым, но суд им отказал.

Игорь Сергунин не участвовал в заседании Верховного суда, поскольку его представители не подавали жалобу. Но, как отметил председательствующий судья, «вопрос в суде первой инстанции тоже решался». По этой причине на заседании Верховного суда его интересы представлял адвокат по назначению, который поддержал жалобу коллег и ходатайство о более мягкой мере пресечения.

Адвокатов, защищавших Алексея Навального, обвинили в участии в «экстремистском сообществе» из-за того, что они передавали информацию от политика, находившегося в колонии, его команде. Кобзев, Липцер и Сергунин оказались в СИЗО в октябре 2023 года. Еще двоим адвокатов Навального — Ольгу Михайлову и Александра Федулова, находящихся за пределами России, — суд арестовал заочно в феврале 2024 года.

Интервью Ольги Михайловой

«Мне многие говорили: не надо его защищать, он какой-то странный» Интервью Ольги Михайловой. Она 16 лет защищала Навального в судах — и чудом смогла избежать ареста (в отличие от других адвокатов политика)

Интервью Ольги Михайловой

«Мне многие говорили: не надо его защищать, он какой-то странный» Интервью Ольги Михайловой. Она 16 лет защищала Навального в судах — и чудом смогла избежать ареста (в отличие от других адвокатов политика)