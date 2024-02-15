Суд в Москве заочно арестовал адвокатов Навального Ольгу Михайлову и Александра Федулова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Александра Федулова. Об этом сообщает «Медиазона».

Им предъявлено обвинение в участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК Р). Аналогичное обвинение предъявлено еще троим адвокатам политика — Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину.

Федулов и Михайлова, находящиеся за границей, объявлены в розыск, Кобзев, Липцер и Сергунин с октября 2023 года находятся в СИЗО. По версии следствия, через них политик передавал информацию из колонии своим соратникам.

На заседании 15 февраля следователь утверждал, что «есть достаточные основания полагать, что Михайлова является участником экстремистского сообщества и находится за границей, откуда продолжает преступную деятельность». Защита Михайловой говорила, что действия адвоката не выходили за рамки ее профессиональных обязанностей.

Сама Михайлова незадолго до заседания опубликовала пост в фейсбуке, в котором написала, что она и ее коллеги — не экстремисты, а адвокаты. «Никто из нас никогда не оправдывал и не пропагандировал насилие в какой-либо форме. Нет насилия — нет экстремизма», — заявила адвокат, добавив, что Навальный — не экстремист, а оппозиционный политик.

Она отметила, что обвинение в участии «экстремистской организации Навального не имеет ничего общего с правом». По ее мнению, это «исключительно про нынешнюю политику».

«Я на свободе, поэтому не вижу никакого смысла юридически защищаться от абсурдных обвинений и доказывать свою невиновность по преступлению, которого не существует в цивилизованном мире», — заявила Михайлова.

Читайте также

Адвокатов Навального обвинили в экстремизме из-за того, что они «обеспечивали передачу информации» его сторонникам Участники «экстремистского сообщества» потом публиковали антивоенные видео, говорится в материалах дела

Читайте также

Адвокатов Навального обвинили в экстремизме из-за того, что они «обеспечивали передачу информации» его сторонникам Участники «экстремистского сообщества» потом публиковали антивоенные видео, говорится в материалах дела