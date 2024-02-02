Адвокат Ольга Михайлова, защищавшая Алексея Навального, объявлена в розыск

МВД России объявило в розыск адвоката Ольгу Михайлову, защищавшую политика Алексея Навального. Информация об этом появилась в базе розыска МВД. Первой внимание на это обратила «Медиазона».

В карточке розыска сказано, что Михайлова «разыскивается по статье УК». В середине января адвокату заочно предъявили обвинения по статье об участии в «экстремистском сообществе».

Ольга Михайлова находится за границей. Она уехала из страны незадолго до того, как задержали адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, защищавших Навального. Их также обвинили в участии в «экстремистском сообществе». Трое адвокатов находятся в СИЗО.

Согласно материалам дела, фрагменты которых раскрыл директор ФБК Иван Жданов, расследование в отношении адвокатов Алексея Навального ведут из-за того, что они передавали письма политика его соратникам. Сам Навальный с января 2021 года находится в заключении. В августе 2023 года Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу о создании «экстремистского сообщества».

Читайте также

Защита наконец нашла Алексея Навального — его этапировали в колонию за полярным кругом. Что это за место — и как там обходятся с заключенными? Если коротко: Навального ждут очень тяжелые испытания 14 карточек