Адвокату Навального Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение в участии в «экстремистском сообществе»

Адвокат политика Алексея Навального Ольга Михайлова рассказала, что ей предъявили заочное обвинение в участии в «экстремистском сообществе».

«У нас с Навальным одно уголовное дело, все адвокаты проходят по нему. Мы обвиняемся в организации экстремистского сообщества. 96% постановления о возбуждении уголовного дела состоит из описания якобы преступной деятельности Навального», — сказала Михайлова «Медузе».

По словам Михайловой, следователи по ее делу те же, что и по всем делам Навального — «мастера экстра-класса сочинять безумный бред и фиктивный экстремизм», охарактеризовала их она.

«Защищаешь 16 лет человека, сначала он „украл весь Кировлес“, затем был „мошенником“, потом „оклеветал ветерана“ и „оскорбил судью с прокурором“, потом стал снова „мошенником“, а недавно еще и „экстремистом“ — значит, сама экстремист», — написала Михайлова.

Кроме того, Михайлова утверждает, что сотрудники Russia Today следили за ней в московском аэропорту, когда она улетала в Иорданию за несколько дней до задержания трех других адвокатов Навального. По словам Михайловой, у нее был недельный тур, купленный еще за месяц до отъезда, и она планировала вернуться, однако сотрудники Russia Today заявили, что она «всех сдала» и «сбежала» накануне арестов коллег.

«Я никогда никого не сдавала. Никуда не сбегала. Твердо верила, что буду оставаться в России и защищать клиентов до конца. Но после арестов коллег 13 октября возвращаться в тюрьму бессмысленно. Да, сейчас я с дочерью в чужой стране. У нас нет дома и куча проблем», — написала Михайлова, добавив, что надеется быть более полезной на свободе.

13 октября 2023 года суд арестовал троих адвокатов, защищавших Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Их обвинили в участии в «экстремистском сообществе» — такой пункт обвинения был и в одном из последних дел самого Навального.

Директор ФБК Иван Жданов опубликовал фрагменты материалов дела адвокатов, из которых следовало, что им вменяют передачу писем политика своим соратникам из колонии. Все трое адвокатов находятся в СИЗО.

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