Ксению Фадееву посадили на девять лет. Она была одной из немногих соратниц Навального, кто не уехал из России

Влад Некрасов / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

Суд в Томске приговорил к девяти годам колонии бывшего координатора местного штаба Алексея Навального — 31-летнюю Ксению Фадееву, которую обвинили в организации «экстремистского сообщества». Она оставалась одной из немногих соратниц Навального, не уехавших из России после признания штабов политика «экстремистскими», — вместе с Лилией Чанышевой, получившей семь с половиной лет колонии по такому же обвинению.

До работы с Алексеем Навальным Ксения Фадеева была региональным координатором движения «Голос» в Томске и активной участницей общественной жизни города — например, в 2015 году она выходила на пикеты в поддержку разогнанного местного телеканала . В 2017 году Фадеева стала сначала заместителем, а позже и главой штаба Алексея Навального, открывшегося во время его предвыборной президентской кампании.

Перед началом работы штаба Фадеевой залили дверь квартиры монтажной пеной и повредили автомобиль; после ее неоднократно штрафовали за организацию «несогласованных» протестных акций и арестовывали на 10 и 15 суток — по тем же административным статьям.

Навального до президентских выборов, которые прошли в марте 2018 года, не допустили. Но после этого штабы во многих городах, в том числе в Томске, продолжили работать и занялись расследованиями местной коррупции и региональными проблемами.

В августе 2020 года Навальный приехал в Новосибирск и Томск, чтобы поддержать независимых кандидатов в депутаты и помочь соратникам в съемках их расследований. В это время команда политика занималась подготовкой проекта «Умное голосование», который анализировал данные в регионах и предлагал избирателям наиболее сильных кандидатов, способных победить представителей «Единой России» на выборах в местные советы и городские думы. Участвовала в выборах и Ксения Фадеева — она баллотировалась в городскую думу Томска и шла как самовыдвиженец.

20 августа во время полета из Томска в Москву политику стало плохо в самолете. Борт экстренно посадили в Омске, Навального отвезли в больницу, позже выяснилось, что его отравили боевым ядом из группы «Новичок».

Спустя три недели Фадеева, поддержанная «Умным голосованием», обошла в своем округе представителей «Единой России» на выборах в городскую думу и стала депутатом. Вместе с ней в думу прошел ее коллега, еще один сотрудник штаба Навального Андрей Фатеев. Единороссы в думе этого созыва оказались в меньшинстве — 11 мандатов против 26 у представителей других партий и независимых самовыдвиженцев.

По мнению Фадеевой, в их победе на выборах сыграли роль два фактора — мобилизация сторонников после отравления Навального и выход расследования «Томск в плену у депутатской мафии», в котором успел сняться политик.

В думе, как рассказывал Андрей Фатеев, они с Фадеевой занимались городской политикой и в целом, им даже не приходилось при этом сталкиваться с сопротивлением. «Очевидно, если в детском садике течет крыша, то его надо как можно скорее отремонтировать, потому что дети пойдут туда через две недели. В таких вопросах проще найти консенсус и с коммунистом, и с единороссом, — рассказывал Фатеев «Медиазоне».

В июне 2021 года Мосгорсуд объявил «движение» штабов Навального (юридически такого движения не существовало) «экстремистским». После этого штабы стали закрываться, а их сотрудники — покидать Россию. Начались и уголовные дела: в ноябре арестовали бывшую главу уфимского штаба Лилию Чанышеву, которую обвинили в создании «экстремистского сообщества».

Бывший глава сети штабов Навального Леонид Волков писал, что после ареста Чанышевой координаторам штабов предложили «любую помощь с выездом». Однако Ксения Фадеева уезжать наотрез отказалась. «Она мне писала, что ей страшно, но она же депутат, у нее избиратели, у нее округ, у нее ответственность — она не может уехать от своих избирателей и своей работы в городской думе Томска, куда ее избрали в 2020 году», — рассказывал Волков.

В конце декабря 2021 года у Фадеевой прошел обыск по делу о создании «экстремистского сообщества» и об участии в организации, посягающей на права граждан. Суд назначил ей запрет определенных действий — Фадеевой нельзя было пользоваться интернетом, общаться с кем-либо, кроме родственников и адвокатов, и выходить на массовые мероприятия.

Рассмотрение дела Фадеевой по существу началось в Советском районном суде Томска в августе 2023 года — в закрытом режиме. Ее обвинили в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК) и в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (часть 3 статьи 239 УК).

В ноябре суд изменил Фадеевой меру пресечения сначала на домашний арест, а затем — на СИЗО.

По версии следствия, Фадеева продолжала участвовать в деятельности штабов Навального после признания их «экстремистскими». Сама она заявляла в суде, что не понимает сути обвинения. «У меня сложилось ощущение, что оно в целом было написано под конкретных людей: Навального, Волкова, Жданова и других руководителей ФБК. Большая часть моего дела про них. А я как будто иду там так, через запятую», — цитировала Фадееву «Медиазона». Как отмечало издание, свидетели обвинения, допрошенные в процессе, не жили в Томске, а некоторые из них даже не знали Фадееву лично.

Обвинение представляло свои аргументы почти четыре месяца. Защите на этот этап отвели четыре дня. Судья назначал заседания каждый день, они шли по 12 часов, не оставляя Фадеевой возможности поесть и отдохнуть, и в один из дней ей в суд вызвали скорую, потому что ей стало плохо.

28 декабря обвинение запросило для Фадеевой десять с половиной лет лишения свободы. На следующий день суд вынес приговор — девять лет колонии и 500 тысяч рублей штрафа.

«Ксения Фадеева — один из самых лучших, чистых и честных людей, что я знаю. Те, кто ее посадил, — сгорят в аду», — написал Леонид Волков по итогам суда.