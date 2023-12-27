Бывшей главе томского штаба Навального Ксении Фадеевой вызвали скорую в суд. Заседания длятся по 12 часов, она не успевает есть и отдыхать

Бывшей главе штаба Навального в Томске Ксении Фадеевой, которую судят по статье об организации экстремистского сообщества, вызвали скорую в суд, сообщает телеграм-канал ее поддержки «Мы за Фадееву».

Ксению Фадееву обвиняют в организации экстремистского сообщества и в создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан (эти же статьи были в деле Алексея Навального). Обвинение в суде уже выступило, теперь выступает защита, но на этом этапе судья Дмитрий Худяков, как пишет телеграм-канал поддержки Фадеевой, начал ускорять процесс.

Он настаивает на проведении 12-часовых заседаний, которые не дают Фадеевой возможности есть и отдыхать — как отмечает группа поддержки, большую часть суток Фадеева проводит в суде и в конвое между СИЗО и судом. Вечером 27 декабря ей и ее защитнику, как рассказали свидетели, стало плохо в суде. В просьбе отложить заседание суд отказал.

Кроме того, суд отказал в вызове ряда свидетелей и в допросе тех, кто пришел, а прения по делу назначил на пятницу, 29 декабря, отведя на выступление защиты всего неделю — при том, что у обвинения было четыре месяца.

Ксения Фадеева стала координатором штаба Навального в Томске во время президентской кампании 2017 года. В 2020 году она избралась в городскую думу Томска. В конце декабря 2021 года Фадееву задержали.

Вначале суд назначил Фадеевой запрет определенных действий, но в ноябре 2023 года ее перевели в СИЗО.

В августе Советский районный суд Томска, который рассматривает дело Фадеевой, уже пытался ограничить защиту в возможностях, дав один день на знакомство с 90 томами материалов.