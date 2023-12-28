Для бывшей главы томского штаба Навального Ксении Фадеевой запросили 10,5 лет колонии

Прокуратура во время прений в Советском районном суде Томска потребовала приговорить бывшую главу местного штаба Алексея Навального Ксению Фадееву к 10,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает группа поддержки Фадеевой.

По данным соратников Фадеевой, суд вынесет приговор 29 декабря.

Ксению Фадееву обвиняют в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК) и в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (часть 3 статьи 239 УК). Ее задержали в декабре 2021 года.

Вначале суд назначил Фадеевой запрет определенных действий, но в ноябре 2023 года ее перевели в СИЗО.

Ксения Фадеева стала координатором штаба Навального в Томске во время президентской кампании 2017 года. В 2020 году она избралась в городскую думу Томска.

В июне 2021 года Мосгорсуд признали штабы Навального «экстремистской организацией». После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремистском сообществе против Навального и его соратников.

«Медиазона» напоминает, что бывший глава региональной сети штабов Навального Леонид Волков рассказывал, что предлагал Фадеевой уехать после ареста Лилии Чанышевой, но она решила остаться в России. «Она мне писала, что ей страшно, но она же депутат, у нее избиратели, у нее округ, у нее ответственность — она не может уехать от своих избирателей и своей работы в городской Думе Томска, куда ее избрали в 2020 году», — писал Волков.