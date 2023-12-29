Бывшей главе штаба Навального в Томске Ксении Фадеевой назначили девять лет колонии по делу об «экстремистском сообществе»

Советский районный суд Томска приговорил бывшую главу местного штаба Алексея Навального и депутата городской думы Ксению Фадееву к девяти годам колонии. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на посетителя, присутствовавшего на оглашении приговора в зале суда.

Ксения Фадеева признана виновной в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК) и в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (часть 3 статьи 239 УК).

Прокуратура требовала приговорить Фадееву к 10,5 годам лишения свободы.

Ксения Фадеева стала координатором штаба Навального в Томске во время президентской кампании 2017 года. В 2020 году она избралась в городскую думу Томска.

В июне 2021 года Мосгорсуд признали штабы Навального «экстремистской организацией». После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремистском сообществе против Навального и его соратников.

Ксению Фадееву задержали в декабре 2021 года. Сначала ей назначили запрет определенных действий, но в ноябре 2023 года перевели в СИЗО. Суд по делу Фадеевой проходил в закрытом и ускоренном режиме. Группа поддержки политика рассказывала, что заседания длились по 12 часов. 27 декабря Фадеевой и ее адвокату стало плохо в суде, после чего для них вызвали скорую.