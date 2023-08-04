«Всем привет! Это Даня Холодный» Бывший технический директор «Навальный Live» (ему дали 8 лет по одному делу с Навальным) написал письмо: «Боритесь! Не молчите! Ради себя и ваших детей»

Алексей Навальный и Даниэль Холодный на выездном заседании Мосгорсуда в колонии ИК-6 во Владимирской области. 4 августа 2023 года Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

Судья Мосгорсуда Андрей Суворов на выездном заседании в колонии во Владимирской области вынес приговор по делу об «экстремизме» в отношении политика Алексея Навального и бывшего технического директора ютьюб-канала «Навальный Live» Даниэля Холодного. Первоначально, когда суд оглашал приговор, журналисты из-за ужасной трансляции не услышали, какой срок назначили Холодному (также возникли сомнения, сколько получил Навальный). Адвокаты сообщили, что Навальному дали 19 лет в колонии особого режима, Холодному — восемь лет в колонии общего режима. После оглашения приговора команда Навального опубликовала письмо Даниэля Холодного.

Всем привет! Это Даня Холодный. Сегодня меня осудили на восемь лет. Вы спросите за что? Оказывается, подключать в офисе ютуб-канала интернет — экстремизм. Подключать микрофон к микшеру — это экстремизм. Включать камеры — это экстремизм. Запускать стриминговую программу — (догадливый читатель уже отвечает за меня) — экстремизм. Устанавливать Windows — это… Ну вы поняли. Как там сейчас можно говорить? Новая искренность?..

Но и это еще не все! Восемь лет — это ведь мало, считай оправдали, поэтому суд постановил конфисковать мое имущество и деньги. Этого просило обвинение.

Тут у вас может возникнуть вопрос: а не… двинулись ли они там у себя в зазеркалье? (догадливый читатель подберет более емкое слово).

Ответ: конечно же нет. Нашу страну захватили очень хитрые люди.

Важно понимать: они осудили меня не за то, что я экстремист, ибо и дураку ясно, что не было никакого экстремизма, а чтобы вы, ужаснувшись моей судьбе, не вздумали бороться. Чтобы айтишник из России шел кодить ИИ для ФСИН и систему заявок в окопы для Госуслуг. Чтобы вы боялись. Но бояться нужно не тюрьмы, бояться нужно мрачного будущего нашей Родины. Бояться нужно, что однажды внуки спросят: «А где вы были, когда…?» А они спросят, не сомневайтесь. Боритесь! Не молчите! Не ради меня, не ради , не ради , не ради Навального, или , а, в первую очередь, ради себя и ваших детей.

Россия будет свободной! Россия будет нашей!

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