Судья, приговоривший Навального по делу об «экстремизме», возможно, регистрировался на платформе «Умного голосования»

Судья Московского городского суда Андрей Суворов, вынесший приговор политику Алексею Навальному по делу об «экстремизме», предположительно, имел регистрацию в проекте Навального «Умное голосование», сообщает «Верстка».

В архиве электронных адресов подписчиков «Умного голосования», утекшем в сеть в июле 2021 года, журналисты «Верстки» нашли адрес, который начинается с aa.suvorov@***.

«К самой почте, находящейся в архиве, привязан мобильный телефон Суворова, на который зарегистрированы его аккаунты во „Вконтакте“ и Telegram, а также оформлены парковки машины его жены», — пишет издание.

43-летний судья Андрей Суворов ранее выносил приговоры по резонансным делам: он приговорил к 16 годам американца Пола Уилана, а бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан — к 15 годам (обоих судили по делам о шпионаже).

Соратники Алексея Навального выяснили, что судья Мосгорсуда Андрей Суворов, рассматривающий дело об «экстремизме» против Навального, во время судебного процесса общался с ФСБ. С судьей связывался сотрудник отдела ФСБ, который причастен к отравлению Навального в 2020 году.

Алексея Навального, по данным российских СМИ, приговорили к 19 годам лишения свободы по «экстремизме». При этом некоторые журналисты усомнились, что Навальному вынесли такой срок — многие не расслышали слова судьи. Мосгорсуд, рассматривавший дело на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области, пока это не комментировал.

В апреле 2021 года в открытый доступ попала база с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» (free.navalny.com). В команде Навального заявили, что база подлинная, и извинились за утечку. В июле того же года пользователь «Хабра» нашел на сайте «Умного голосования» уязвимость, позволяющую увидеть имейлы зарегистрированных пользователей.

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