Бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан дали 15 лет колонии по обвинению в шпионаже

Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан по делу о шпионаже в пользу Молдавии. Кроме того, суд обратил в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у Цуркан.
Защита намерена обжаловать приговор. «Мы не согласны с обвинительным приговором и обжалуем его в апелляционной и, если потребуется, кассационной инстанции», — сказал «Интерфаксу» адвокат, глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.
Гособвинение просило приговорить Цуркан к 18 годам лишения свободы. Цуркан вину не признала.
Цуркан задержали в июне 2018 года. По версии ФСБ, с 2004 года она работала агентом молдавской разведки. В 2015 году Цуркан якобы передала молдавским спецслужбам сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.
Цуркан не признавала вину, а ее адвокаты говорили, что часть улик в деле фальсифицирована, а обвинение неконкретно: не ясно, как, где и когда она якобы передала секретные сведения, каким образом получила вознаграждение, а также каковы были ее мотивы.
Защита связывала уголовное преследование Цуркан с конфликтом с властями непризнанного Приднестровья, с «рейдерским захватом» ее должности или с попыткой спецслужб отвести удар от «настоящего» шпиона.