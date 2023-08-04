Команда Навального выяснила, что судья, рассматривающий его «экстремистское» дело, постоянно общается с ФСБ

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выяснил, что судья Мосгорсуда Андрей Суворов, рассматривающий дело об «экстремизме» против политика Алексея Навального, во время судебного процесса общался с сотрудником ФСБ Денисом Хворовым.

В расследовании ФБК сказано, что Денис Хворов работает оперативным сотрудником во втором отделе по защите конституционного строя. Этот отдел ФСБ занимался организацией отравления Навального в 2021 году, заявил директор ФБК Иван Жданов в видео расследования.

Судя по детализации звонков и сообщений от компании МТС, которую представила команда Навального, Хворов позвонил судье Суворову 16 июня 2023 года, за три дня до начала судебного процесса над Навальным по «экстремистскому» делу. В дальнейшем сотрудник ФСБ и судья продолжили общение, так, 22 июня они провели несколько телефонных разговоров. Затем они перестали звонить друг другу, но 29 июня обменялись СМС.

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«Мы не знаем, что было в разговорах между судьей и сотрудником ФСБ. Обсуждали ли они детали процесса или сотрудник ФСБ просто угрожал судье, что если он примет неправильное решение, то с ним что-нибудь случится. Например, судья, которая передавала Навальному, что сожалеет о замене условного срока на реальный, через полгода после приговора внезапно умерла», — говорится в расследовании ФБК.

Алексея Навального обвиняют в создании «экстремистского сообщества», призывах к «экстремизму», создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также в реабилитации нацизма. Московский городской суд рассматривает дело в закрытом режиме, процесс проходит в ИК-6 во Владимирской области, где в заключении находится Навальный. Государственный обвинитель потребовал приговорить Навального к 20 годам лишения свободы в колонии «особого режима». Вынесение приговора намечено на 4 августа.

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