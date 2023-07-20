Навальному запросили 20 лет лишения свободы по делу об «экстремизме»

Государственный обвинитель потребовал приговорить Алексея Навального к 20 годам лишения свободы по делу об «экстремизме». Об этом сообщил соратник Навального Иван Жданов. По его словам, прокурор требует, чтобы Навальный отбывал срок в колонии особого режима.

В твиттере Навального сообщается, что прокурор потребовал приговорить второго фигуранта дела Даниэля Холодного к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор планируют огласить 4 августа в 16.00.

Процесс по новому делу Навального проходит в закрытом режиме.

Навального обвиняют в создании «экстремистского сообщества», призывах к «экстремизму», создании некоммерческой организации, которая посягала на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также в реабилитации нацизма.

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