Алексея Навального начали судить по делу об «экстремизме»

В колонии № 6 во Владимирской области, где находится Алексей Навальный, началось первое заседание по новому уголовном делу в отношении политика.

Навального обвиняют в создании «экстремистского сообщества», призывах к «экстремизму», создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также в реабилитации нацизма.

Политику, как говорил он сам и его соратники, грозит до 30 лет лишения свободы.

Вместе с Навальным судят бывшего технического директора ютьюб-канала «Навальный Live» Даниэля Холодного.

Журналистов, как было объявлено ранее, в зал суда на заседания решили не допускать. Они могут наблюдать за ходом заседания только в отдельном помещении по видеотрансляции. Родителям Навального тоже не позволили находиться в зале с сыном.

Текстовую трансляцию заседания ведет «Медиазона». В ней говорится, что в помещении, где находятся журналисты, из-за качества связи невозможно понять, что говорят в зале заседания.

Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В марте 2022-го его приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и о неуважении к суду. По версии СК, он вместе со своими соратниками тратил на личные цели пожертвования, собранные на антикоррупционные расследования ФБК — при том, что фонд регулярно публиковал отчеты о расходовании собранных средств.

14 июня 2023 года в Уфе по делу об «экстремизме» была осуждена Лилия Чанышева, возглавлявшая городской штаб Навального. Ее приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Подробно о новом деле Навального

Так сколько грозит Навальному? 25 лет? 35? Или пожизненное? Мы попытались подсчитать сроки по всем уголовным делам политика — числа получились чудовищные 9 карточек