На заседании по «экстремистскому» делу Навального без объяснений отключили трансляцию для журналистов. Процесс может быть полностью закрыт для прессы

В колонии № 6 во Владимирской области, где 19 июня начался судебный процесс по «экстремистскому» делу Алексея Навального, отключили видеотрансляцию для журналистов. Почему это было сделано, журналистам не объяснили.

Предполагается, что процесс может быть полностью закрыт для прессы, но пока это не подтверждено. Как сообщает «Медиазона», представитель пресс-службы Мосгорсуда Вадим Полежаев сказал: «Господа, я так понимаю, процесс закрыли». Потом он «пошел уточнять», принято такое решение или нет.

На вопрос, закрыт процесс или нет, и если закрыт, то по какой причине, Полежаев ответил: «Я думаю, что мы об этом узнаем ближе к завтрашнему дню».

Закрыть суд для журналистов предлагала прокурор Надежда Тихонова. Она говорила на заседании о необходимости обеспечения «безопасности» участников процесса.

Защита Навального требовала проводить слушания в открытом режиме. Адвокат Ольга Михайлова подчеркивала, что в деле нет государственной тайны, и оснований для закрытия процесса не существует. Адвокат Вадим Кобзев напомнил, что суд проходит в колонии. «Безопаснее места, чем то, где мы сейчас, не существует», — сказал он.

Трансляцию для журналистов в начале заседания организовали в отдельном помещении. В зал заседания их не пустили.

По новому уголовному делу Алексея Навального обвиняют в создании «экстремистского сообщества», призывах к «экстремизму», создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также в реабилитации нацизма. Навальный и его соратники говорили, что по этим обвинениям его могут приговорить к 30 годам лишения свободы.

Вместе с Навальным по делу проходит бывший технический директор ютьюб-канала «Навальный Live» Даниэль Холодный.

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