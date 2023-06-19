Суд по «экстремистскому» делу Навального закрыли для журналистов

Рассмотрение дела Алексея Навального по обвинению в «экстремизме» будет проходить в закрытом режиме. Об этом сообщил представитель пресс-службы Мосгорсуда Вадим Полежаев. По его словам, судья принял окончательное решение закрыть процесс.

Журналистов попросили покинуть колонию № 6 во Владимирской области, где 19 июня начался суд, пишет »«Медиазона».

В начале заседания журналистов не пустили в зал, где проходит заседание, им разрешили наблюдать за процессом лишь по видеотрансляции в отдельном помещении. Затем трансляция без объяснения причин была прервана.

Перед этим прокурор Надежда Тихонова предложила закрыть процесс, сославшись на необходимость обеспечения безопасности его участников. Адвокат Вадим Кобзев в ответ заметил, что суд проходит в колонии. «Безопаснее места, чем то, где мы сейчас, не существует», — сказал он.

Адвокат Ольга Михайлова подчеркнула, в свою очередь, что процесс должен проходить в открытом режиме, поскольку в деле нет государственной тайны.

Алексея Навального обвиняют в создании «экстремистского сообщества», призывах к «экстремизму», создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также в реабилитации нацизма. Сам политики и его сторонники говорили, что ему грозит до 30 лет лишения свободы.

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