Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в «экстремистском сообществе». Ее объявили в розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал по требованию следствия Юлию Навальную по обвинению в участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК).

«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск», — сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Согласно сообщению, если Навальная вернется в Россию или будет экстрадирована, ее арестуют на два месяца.

Ранее о том, что в отношении Навальной возбуждено уголовное дело, не сообщалось.

Навальная пока никак не комментировала заочный арест. Ее пресс-секретарь Кира Ярмыш, сообщая о решении Басманного суда, добавила: «Быстрое признание заслуг».

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