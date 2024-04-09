Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор бывшей главе штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой по делу об «экстремистском сообществе» — срок увеличили с семи с половиной лет до девяти с половиной лет, сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Второму фигуранту дела, уфимскому активисту Рустему Мулюкову срок наказания без изменений — два с половиной года года лишения свободы, пишет издание SotaVision. Заседание проходило в закрытом режиме.

В начале марта прокуратура потребовала ужесточить приговор Чанышевой и назначить ей 10 лет лишения свободы.

В июне 2023 года Лилию Чанышеву приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, признав виновной в «призывах к экстремизму» и «создании экстремистского сообщества». В ноябре Верховный суд Башкортостан утвердил приговор Чанышевой, но в марте 2024 года кассационный суд постановил вернуть дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Чанышева находится в заключении с ноября 2021 года. Она была первой задержанной в рамках дела о создании «экстремистского сообщества», которое было возбуждено против Навального и его сторонников в сентябре 2021 года. Сейчас Чанышева находится в исправительной колонии № 28 в Березниках в Пермском крае.

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Лилию Чанышеву, возглавлявшую штаб Навального в Уфе, посадили на 7,5 года по делу об «экстремизме» Самого Навального менее чем через неделю тоже начнут судить за «экстремизм»

Дело Лили Чанышевой

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