Кассационный суд вернул дело Лилии Чанышевой в Верховный суд Башкортостана. Обвинение потребовало ужесточить приговор экс-главе штаба Навального в Уфе до 10 лет

Шестой кассационный суд общей юрисдикции постановил вернуть на рассмотрение в апелляционную инстанцию дело бывшей главы штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой и бывшего волонтера Рустема Мулюкова. Об этом сообщил адвокат Чанышевой Рамиль Гизатуллин.

Дело направят в Верховный суд Башкортостана.

На том же заседании сторона обвинения потребовала ужесточить приговор Чанышевой и назначить ей 10 лет лишения свободы, передает SOTAvision. Прокурор заявил, что Чанышева «провоцировала и подстрекала уфимцев» протестовать, поэтому приговор ей следует ужесточить.

По мнению второго адвоката Чанышевой Сергея Макаренко, дело отправили на новое рассмотрение не из-за нарушений судов первых инстанций, а «в связи с якобы чрезмерной мягкостью назначенного приговора Чанышевой» по кассационному представлению прокурора.

«Видимо, есть намерения увеличить срок наказания. Это мое предположение. А там видно будет. Будем бороться, продолжать защищать дальше», — заявил он.

Лилия Чанышева находится в исправительной колонии № 28 в Березниках в Пермском крае. В июне 2023 года ее приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, признав виновной в «призывах к экстремизму» и «создании экстремистского сообщества».

Чанышева находится под стражей с ноября 2021 года. Она была первой задержанной в рамках дела о создании «экстремистского сообщества», которое было возбуждено против Навального и его сторонников в сентябре 2021 года.