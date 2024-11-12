Жителя Курской области оштрафовали на 20 тысяч рублей по делу об организации митинга беженцев из Суджи, оставшихся без жилья из-за войны

Ленинский районный суд Курска оштрафовал на 20 тысяч рублей жителя Курской области Андрея Герасименко — предполагаемого организатора стихийного митинга беженцев из Суджи, оставшиеся без жилья из-за наступления ВСУ, сообщает «Медиазона».

Суд признал Герасименко виновным в организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Житель Курской области вину не признал.

В ходе заседания было установлено, что 9 ноября Герасименко «провел предварительную агитацию», призвав жителей Курской области участвовать в акции 10 ноября на Красной площади Курска. «Герасименко распространял средства агитации путем публикации поста и комментариев в социальной сети», — заявила пресс-служба суда.

По данным «Агентства», 37-летний Андрей Герасименко был прописан и жил на улице Зеленой в селе Малая Локня Суджанского района. Село находится под контролем ВСУ с конца августа, отмечает издание.

Несколько десятков жителей Суджи, вынужденно покинувшие свои дома из-за наступления ВСУ, собрались 10 ноября на стихийный митинг в центре Курска. Среди прочего они требовали, чтобы власти признали, что в регионе идет война, и эвакуировали людей, оставшихся в захваченном ВСУ городе.

После митинга губернатор Курской области Алексей Смирнов встретился с беженцами. На этой встрече он объявил об отставке главы Суджанского района Александра Богачева. Позже прокуратура региона внесла представление самому губернатору за бездействие в выдаче беженцам компенсаций за потерю жилья.

С начала августа из-за наступления украинской армии в Курской области свои дома, по официальным данным, покинули 112 тысяч человек. Губернатор оценил затраты на восстановление Курской области из-за войны в 700 миллиардов рублей.