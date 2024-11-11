Губернатор оценил затраты на восстановление Курской области из-за войны в 700 миллиардов рублей. Это сравнимо с годовым валовым продуктом региона
Общие затраты на восстановление поврежденных объектов в Курской области после атак украинской армии превысят 700 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов, передает «Интерфакс».
«Мы с первых дней работаем не только с населением, но и со всеми коммерческими структурами, знаем приблизительные ущербы по сельскому хозяйству, по промышленности. Также мы знаем, сколько пострадало наших социальных учреждений, дорог, объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры, мостов», — сказал чиновник.
По официальным данным, валовый региональный продукт Курской области по итогам 2023 года составлял 796,5 миллиарда рублей.
Обстрелы территории Курской области украинская армия сейчас ведет практически ежедневно. Кроме того, под контролем ВСУ продолжают оставаться несколько сотен квадратных километров региона.