Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Старом Осколе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 12 ноября, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу на территории Старооскольского городского округа.

По словам Гладкова, в результате взрыва загорелся один из резервуаров. Прибывшие пожарные, сообщил губернатор, быстро потушили возгорание. Никто не пострадал.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 12 ноября российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников: девять в Белгородской области, по два — в Брянской и Курской областях. Власти Брянской области сообщили, что разрушений нет, никто не пострадал. Власти Курской области последствия атаки на земле не комментировали.

Украинские беспилотники с 2022 года атакуют нефтеперерабатывающие заводы, терминалы и нефтебазы в России. В 2024 году подобные атаки стали происходить гораздо чаще. В марте газета Financial Times писала, что США призвали Киев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, опасаясь роста мировых цен на нефть. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может предотвратить российские атаки на свою энергосистему, только заставив Россию заплатить аналогичную цену. Он говорил, что российское общество должно «научиться жить без бензина, без дизельного топлива, без электричества».

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