В Чебаркуле на стенде погибших «героев СВО» разместили фото осужденного за убийство Власти убрали его из-за «неоднозначного отношения жителей»

Администрация города Чебаркуль Челябинской области принесла извинения за фотографию осужденного за убийство, которую разместили на доске памяти погибших на войне в Украине.

Накануне, 11 ноября, местные жители публично пожаловались на стенд в парке Победы, установленный в честь их погибших земляков — «героев ». Вдова одного из военных Любовь Рудометова записала видео, в котором возмутилась плохим качеством конструкций и фотографий на доске памяти.

Помимо этого, она выступила против размещения на стенде портрета Дениса Синицына, который в 2014 году убил и изнасиловал женщину в Чебаркуле.

Этот Синицын у нас убил когда-то здесь женщину, двое детей остались без матери. Убил ее жестоко, он ее изнасиловал, он ей выкалывал глаза. Это урод. Он не призывался, он пошел из тюрьмы. Он там не погиб, он сдох, по-русски говоря. Мы изначально поднимали вопрос с администрацией о том, что нельзя Синицына на публику развешивать — город маленький, люди помнят это убийство. Мы все тогда жили здесь, боялись на улицы выходить. Люди проходят и возмущаются. Женщина проходит и говорит: «Он же убийца. Это что герой?»

Сначала в администрации Чебаркуля прокомментировали лишь претензии о низком качестве изготовленных стендов. Чиновники сослались на то, что работы еще целиком не завершены, а снимки для них предоставляли сами родственники погибших.

«При сборе материалов мы сталкивались с низким качеством фотоматериала, в некоторых случаях удалось заменить, найти более качественные фото, при наличии таковых. На 12 ноября 2024 года работы по установке памятных стендов находятся в процессе выполнения, с завершением менее 50%. В качестве материала была выбрана нержавеющая сталь, обеспечивающая долговечность и отсутствие необходимости в покраске и дополнительном уходе в процессе эксплуатации», — сказано в сообщении властей Чебаркуля.

Позже в беседе с изданием «Подъем» представитель администрации заявил, что со стенда также сняли фотографию Дениса Синицына, которая вызвала «неоднозначное отношение жителей».

На стенде среди наших земляков, погибших в зоне СВО, был размещен портрет Дениса Синицына, награжденного медалью «За отвагу», совершившего в прошлом тяжкое преступление, за которое он понес наказание. Его портрет вызвал неоднозначное отношение жителей, в связи с этим, он был снят со стенда. Администрация приносит извинения.

Тем не менее, некоторые жители Чебаркуля уверены, что после скандала фотографию снова вернут на место.

«Мы сегодня ездили, видели, что убрали. Но мы не знаем надолго ли. Зная нашу администрацию, я не удивлюсь, если завтра он опять будет там висеть. Плюс его мама уже бегает интересуется, а почему убрали. Сегодня днем у нас собрание, она наверняка начнут нас убеждать, что он такой же герой. Не такой же он герой! Он убил человека в мирное время, а не в военное!», — заявила одна из местных жительниц в комментарии «Сибирь.Реалии».

В мае 2014 года МВД по Челябинской области сообщало о задержании в Чебаркуле 26-летнего ранее судимого мужчины по подозрению в убийстве 38-летней женщины. На сайте Чебаркульского городского суда информации о деле Дениса Синицына нет. По сведениям местных жителей, он завербовался на войну в Украину из колонии и погиб в январе 2023 года.

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