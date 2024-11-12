КНДР ратифицировала договор «о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» с Россией

Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщило агентство ЦТАК.

Соответствующий указ подписал 11 ноября 2024 года «председатель государственных дел КНДР» (такую должность занимает Ким Чен Ын — прим. «Медуза»), говорится в сообщении.

Договор вступит в силу с момента обмена ратификационными грамотами.

Договор «о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан 19 июня 2024 года во время визита Владимира Путина в Пхеньян. Госдума ратифицировала его 24 октября.

В числе прочего, как сообщалось, договор РФ и КНДР подразумевает создание военного союза. The Wall Street Journal со ссылкой на «бывшего представителя российской разведки, проинформированного о деталях договора», писала, что он содержит секретный пункт, который позволяет КНДР отправлять своих солдат на войну в Украине.

В октябре стало известно, что в Россию прибыли несколько тысяч военнослужащих КНДР. Северокорейские военные, по данным украинских и западных источников, находятся в Курской области, часть которой с начала августа занята войсками Украины.

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